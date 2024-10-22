Diyarbakır'ın kuş cenneti Kabaklı gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya! Tarım ilaçları ve kuraklık biyoçeşitliliği tehdit ediyor

Göletin kenarları yosun ve tarım ilaçlarının atıkları ile kaplandı. Gölete gelen kuşlar, temiz olan noktalarda beslenmeye başladı. Göletin yüzde 50 oranında su kaybettiğini belirten Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Dicle Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan Kabaklı Göleti, son yıllarda yaşanan kuraklıktan dolayı suyunun yüzde 50'sini kaybetti. Burada buharlaşmanın etkisi de çok büyüktür. Buharlaşma aşırı miktarda ve yağış da maalesef yeterli değildir. Ondan dolayı göletin yarısından fazlasında su artık bulunmuyor. Burada yüzlerce kuş ve bu kuşlara ait binlerce bireyi tespit ettik. Burası deyim yerindeyse bir kuş cennetiydi. Hala kurtarılma şansı var. Fakat tedbir alınması lazım" dedi.