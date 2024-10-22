Diyarbakır'ın kuş cenneti Kabaklı gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya! Tarım ilaçları ve kuraklık biyoçeşitliliği tehdit ediyor
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan ve yaklaşık 100'ün üzerinde farklı kuş türünün bir arada yaşadığı Kabaklı Göleti, tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı, kuraklığa bağlı buharlaşma ve su kaybı nedeniyle kuruma noktasına geldi. Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz" dedi.
Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)
• 22 Ekim 2024 - 12:14 • Son Güncelleme:
Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)
• 22 Ekim 2024 - 12:14 • Son Güncelleme: