Diyarbakır'daki yangında anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetmişti! 30'dan fazla kişiyi kurtaran Eligün: Hayatımda böyle bir şey görmedim
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan, anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında, eşya taşıma asansörü ile 30’un üzerinde kişiyi kurtaran nakliyeci Emrullah Eligün (27), o anları anlattı. Eligün, “Işıklardan gitmedim. Ara sokaklardan gittim. Biraz da ters yönden gittim. Çok şükür ki yetiştik. Hayatımda böyle bir şey görmedim. İnsanlar çaresizdi” dedi. Aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.
• 06 Haziran 2025 - 20:50 • Son Güncelleme:
• 06 Haziran 2025 - 20:50 • Son Güncelleme: