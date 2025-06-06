Diyarbakır'daki yangında anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetmişti! 30'dan fazla kişiyi kurtaran Eligün: Hayatımda böyle bir şey görmedim

Çok şükür annesini de sonradan itfaiyeci arkadaşlar kurtardı. Bir anne balkondaydı, el salıyordu, ‘Beni kurtarın, çocuklarım var’ diye. İnşallah o anne değildir. O anneyse daha çok üzülürüm. Yani ona yapacağım bir şey yoktu. O diğer cepheydi. O cepheye yetişemiyordum. Ben sağ cepheyi şey yapıyordum, kurtarmaya çalışıyordum. O cepheye yetişemiyordum. Çok üzüldüm. Keşke yetişebilseydim” ifadelerini kullandı.