Diyarbakır'da yalnızlıktan anksiyete bozukluğu başlayan 'firari' deve kuşu muradına erdi!

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Kaymak, ürettikleri gelinliklerle bölgede birçok çiftin mutluluğuna mutluluk kattıklarını ifade ederek, "Televizyonlarda ve sosyal medyada, firar eden deve kuşunun yalnız olduğunu öğrendim, bundan dolayı da üzüntü duydum. Sahibi Fesih ağabey ile konuştuk, deve kuşuna uygun bir eş arayışına geçtik. Elazığ'da ona uygun bir eş bulduk." dedi.Ardından dişi deve kuşu ile "Hüdhüd'ün bir araya getirildiğini anlatan Kaymak, bu deve kuşunun bir daha firar etmesine izin vermeyeceklerini belirtti.