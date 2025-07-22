Diyarbakır'da termometreler 47 dereceyi gördü! Serinlemek için süs havuzlarına akın ettiler

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Ankara’dan gezmeye gelen Yakup Yaşar da, sıcaklardan dolayı gezmeyi bırakıp camiye sığındığını kaydederek, "Hava çok sıcak olduğu için mecburen camiye geldik. Caminin serin olmasından dolayı burayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi herkes kendini bu serin atmosfere atmış durumda. Camilerde olmasa yandık biz" şeklinde konuştu.