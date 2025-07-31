Diyarbakır'da milyonluk güvercinlere 5 yıldızlı hizmet!

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Güvercin besicisi Mehmet Kabar ise, sıcaklardan güvercinlerin insanlardan daha çok etkilendiğini aktararak, "Genelde pervane açıyoruz, suyumuz var, banyo yaptırıyoruz. Bir şekilde serinletmeye çalışıyoruz. Yazın genelde hemen hemen her gün yaptırıyorum. Biraz serinliyorlar. Hem de iç ve dış parazitleri atıyorlar. Fiyatla biçmek biraz yanlış olur. Sevgisi bambaşka. Satarsam burada 1,5-2 milyon TL'ye yakın güvercin var. Benim yerim, özel kuşlarım. 25 yıldır soyları bende. Yukarıda, yanda herkesin burada kuşu var. Diyarbakır'ın kendine has güvercinleridir. Diyarbakır kuşlarının bin yılın üzerinde bir tarihi var. 21 çeşit kuşumuz var" dedi.