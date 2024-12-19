Diyarbakır'da 15 kişinin öldüğü yangında heyet raporu çıktı! Yangının elektrikten çıktığına dair somut bulguya rastlanmadı
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkıp, yerleşim yerlerine sıçrayan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği yangında bilirkişi heyeti raporu ortaya çıktı. Raporda, yangının elektrikten kaynaklandığının tespitini yapmanın mümkün olmadığı, elektrikten çıktığına dair somut bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.
Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR, (DHA)
• 19 Aralık 2024 - 12:00 • Son Güncelleme:
Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR, (DHA)
• 19 Aralık 2024 - 12:00 • Son Güncelleme: