Diyarbakır ve Mardin'den yola çıktılar! 30 günlük zorlu yolculuktan sonra hedeflerine ulaştılar
Diyarbakır ve Mardin'den yaklaşık bir ay önce küçükbaş hayvanlarını yüksek rakımlı yaylalara götürmek için yola çıkan göçerler, Muş'un Şenyayla bölgesine geldi. Göçer olarak zorlu bir hayat sürdürdüklerini dile getiren Mehmet Kaplan, "Bu iş geçim kaynağımız. Yaklaşık 30 günden beri hayvanlarımızı dinlendire dinlendire yolumuza devam ediyoruz. Şu anda Muş'un Şenyayla bölgesine ulaştık. Burada birkaç gün konakladıktan sonra tekrar yolumuza devam edeceğiz. Günde ortalama 20 kilometre yürüyoruz. Karemeşe köyündeki yaylaya ulaşmaya çalışacağız." dedi.
AA
• 07 Mayıs 2025 - 09:31 • Son Güncelleme:
AA
• 07 Mayıs 2025 - 09:31 • Son Güncelleme: