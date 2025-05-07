Diyarbakır ve Mardin'den yola çıktılar! 30 günlük zorlu yolculuktan sonra hedeflerine ulaştılar

Yaylada 4 ay kaldıktan sonra tekrar yürüyerek Mardin'e ulaşıyoruz. Hayvancılık zor bir meslek ancak başka yapacağımız bir iş yok. Dedelerimizden kalan bu işi biz de devam ettiriyoruz. Daha fazla yem desteği bekliyoruz." ifadelerini kullandı.