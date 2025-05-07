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Diyarbakır ve Mardin'den yola çıktılar! 30 günlük zorlu yolculuktan sonra hedeflerine ulaştılar

Diyarbakır ve Mardin'den yaklaşık bir ay önce küçükbaş hayvanlarını yüksek rakımlı yaylalara götürmek için yola çıkan göçerler, Muş'un Şenyayla bölgesine geldi. Göçer olarak zorlu bir hayat sürdürdüklerini dile getiren Mehmet Kaplan, "Bu iş geçim kaynağımız. Yaklaşık 30 günden beri hayvanlarımızı dinlendire dinlendire yolumuza devam ediyoruz. Şu anda Muş'un Şenyayla bölgesine ulaştık. Burada birkaç gün konakladıktan sonra tekrar yolumuza devam edeceğiz. Günde ortalama 20 kilometre yürüyoruz. Karemeşe köyündeki yaylaya ulaşmaya çalışacağız." dedi.

AA
• 07 Mayıs 2025 - 09:31 • Son Güncelleme:
AA
• 07 Mayıs 2025 - 09:31 • Son Güncelleme:
1Diyarbakır ve Mardinden yola çıktılar 30 günlük zorlu yolculuktan sonra hedeflerine ulaştılar

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Muş, verimli otlakları ve temiz su kaynaklarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen göçerleri ağırlamaya başladı.

2Diyarbakır ve Mardinden yola çıktılar 30 günlük zorlu yolculuktan sonra hedeflerine ulaştılar

Yazın sıcak geçtiği Diyarbakır ve Mardin'den yaklaşık 30 gün önce küçükbaş hayvan sürüleriyle göç yolculuğuna başlayan göçerler, su kaynakları ve otlakların bulunduğu noktalarda dinlenerek ilerledi.

3Diyarbakır ve Mardinden yola çıktılar 30 günlük zorlu yolculuktan sonra hedeflerine ulaştılar

Günler süren zorlu yolculuğun ardından Muş'un Şenyayla bölgesine ulaşan göçerler, burada bir süre kaldıktan sonra sürülerini Sürügüden, Yukarısızma ve Karemeşe köylerinin otlaklarına çıkaracak.

4Diyarbakır ve Mardinden yola çıktılar 30 günlük zorlu yolculuktan sonra hedeflerine ulaştılar

Göçerlerden Mehmet Raşit Kaplan, AA muhabirine, Mardin'in Nusaybin ilçesinden her yıl hayvanlarını Muş'taki yaylalara götürdüklerini söyledi.

5Diyarbakır ve Mardinden yola çıktılar 30 günlük zorlu yolculuktan sonra hedeflerine ulaştılar

Göçer olarak zorlu bir hayat sürdürdüklerini dile getiren Kaplan, "Bu iş geçim kaynağımız. Yaklaşık 30 günden beri hayvanlarımızı dinlendire dinlendire yolumuza devam ediyoruz. Şu anda Muş'un Şenyayla bölgesine ulaştık.

6Diyarbakır ve Mardinden yola çıktılar 30 günlük zorlu yolculuktan sonra hedeflerine ulaştılar

Burada birkaç gün konakladıktan sonra tekrar yolumuza devam edeceğiz. Günde ortalama 20 kilometre yürüyoruz. Karemeşe köyündeki yaylaya ulaşmaya çalışacağız." dedi.

7Diyarbakır ve Mardinden yola çıktılar 30 günlük zorlu yolculuktan sonra hedeflerine ulaştılar

Bu yolculuk sırasında yaban hayvan saldırılarından korunmak için nöbet de tuttuklarını anlatan Kaplan, "Gündüz hayvanlarımızı yürütüyoruz, akşam da dinleniyoruz. Birçok zorlukla karşılaşıyoruz.

8Diyarbakır ve Mardinden yola çıktılar 30 günlük zorlu yolculuktan sonra hedeflerine ulaştılar

Yaylada 4 ay kaldıktan sonra tekrar yürüyerek Mardin'e ulaşıyoruz. Hayvancılık zor bir meslek ancak başka yapacağımız bir iş yok. Dedelerimizden kalan bu işi biz de devam ettiriyoruz. Daha fazla yem desteği bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

9Diyarbakır ve Mardinden yola çıktılar 30 günlük zorlu yolculuktan sonra hedeflerine ulaştılar

Diyarbakır'ın Hani ilçesinden gelen Maşallah Süne ise 45 yıldır çobanlık yaparak geçimini sağladığını belirtti. Havanın ısınmasıyla Muş'un yaylalarına geldiklerini dile getiren Süne, "Burada sonbahara kadar hayvanlarımızı besleyeceğiz ve tekrar Diyarbakır'a döneceğiz.

10Diyarbakır ve Mardinden yola çıktılar 30 günlük zorlu yolculuktan sonra hedeflerine ulaştılar

Hayatımızın büyük bir bölümü dağda ve çadırlarda geçiyor. Sürekli küçükbaş hayvanların peşinde koşuyoruz. Geçim kaynağımız hayvancılıktır." diye konuştu.