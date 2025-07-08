Diyarbakır Ovası'nda kavurucu mesai: 45 derece sıcakta hasat devam ediyor

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Alaz, bu sıcağın altında ister istemez zorlandıklarını kaydederek, "Şoförüz, işçiler var. Herkes ekmek parası için. Ekmek parası olmazsa bu sıcağın altında ne işimiz var. Şu anda 45 derece hissediyoruz" ifadelerinde bulundu.