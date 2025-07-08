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Diyarbakır Ovası'nda kavurucu mesai: 45 derece sıcakta hasat devam ediyor

08.07.2025 - 11:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Diyarbakır Ovası'nda hububat hasadı tüm hızıyla devam ederken, samancılar da aşırı sıcaklara aldırış etmeden tonlarca samanı kamyonlara yükleyip Türkiye'nin dört bir yanındaki besicilere ulaştırıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı, hissedilenin ise 45 dereceye ulaştığı kentte, sabahın erken saatlerinden akşama kadar sürüyor.

1Diyarbakır Ovası'nda kavurucu mesai: 45 derece sıcakta hasat devam ediyor

Diyarbakır Ovası'nda hububat hasadı sürerken samancılar da aşırı sıcaklar altında tonlarca samanı kamyonlara yükleyip besicilere ulaştırıyor.

2Diyarbakır Ovası'nda kavurucu mesai: 45 derece sıcakta hasat devam ediyor

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Diyarbakır'da arpa ve buğday hasadının başlamasıyla hububat tarlalarında biçerdöverlerle yapılan samanlar birçok ildeki besicilere satılıyor.

3Diyarbakır Ovası'nda kavurucu mesai: 45 derece sıcakta hasat devam ediyor

Samancılar, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayıp 17.00'ye kadar tonlarca samanı presleme işleminden sonra kamyonlara yükleyip doğu ve batı illerindeki besicilere ulaştırıyor.

4Diyarbakır Ovası'nda kavurucu mesai: 45 derece sıcakta hasat devam ediyor

Kamyon sürücüsü Ümit Alaz, İHA muhabirine, Diyarbakır Ovası'nda saman yüklediklerini, sabah 05.00 gibi mesaiye başladıklarını söyledi.

5Diyarbakır Ovası'nda kavurucu mesai: 45 derece sıcakta hasat devam ediyor

Her bir kamyonun yüklemesinin 3-4 saat sürdüğünü belirten Alaz, "Havalar çok sıcak, çok zordur. Genellikle Erzurum tarafına, Doğu Anadolu bölgesine gidiyoruz. Her tarafta saman yükleniyor, 2-3 ay sürüyor" dedi.

6Diyarbakır Ovası'nda kavurucu mesai: 45 derece sıcakta hasat devam ediyor

Alaz, bu sıcağın altında ister istemez zorlandıklarını kaydederek, "Şoförüz, işçiler var. Herkes ekmek parası için. Ekmek parası olmazsa bu sıcağın altında ne işimiz var. Şu anda 45 derece hissediyoruz" ifadelerinde bulundu.