Diyarbakır kiliselerine turist akını! 60 bin kişilik grup geliyor

Şule Meryem Öcal'de medeniyetlerin beşiği Diyarbakır'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Öcal, “Hem cami hem kilise birçok yaşamı, dini, insanı ve kültürü bir arada bulabiliyoruz burada aralarında neredeyse bir sokak bile yok aynı bakımı, özeni göstermişler bugüne kadar gelmiş ikisinde gezdik gördük ikisinin de atmosferi çok başka. Çok mutlu hissediyor insan, çok farklı duygular yaşıyor çünkü hem İslam kültürü hem de Hristiyanlık farklı mezhepler, farklı dinden kültürden insanlar hatta farklı dilden insanlar ile anlaşabiliyoruz burada, herkes bir birine hoş görü ile yaklaşıyor, herkes bir birine samimiyetle yaklaşıyor ondan dolayı çok mutluyum buraları gördüğüm için” ifadelerini kullandı.