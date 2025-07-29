Diyarbakır Dicle'de vatandaşların tek bir isteği var! 'Göl kenarına mesire alanı istiyoruz'

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Baytok, "Elimden geldiğince burada gönüllü olarak çöpleri toplayarak temiz bir doğaya katkı sunmaya çalışıyorum. Ancak burada birikmiş olan çöpler, sadece benim toplamamla bitmez. Ben buraya piknik yapmak, hoş vakit geçirmek için gelen ailelere de sesleniyorum. Lütfen buradaki çöplerinizi toplayın, çevre ve su kirliliği ile yangına sebep vermeyelim. Gerekli duyarlılığı halkımızdan bekliyoruz. Şimdiden duyarlı herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.