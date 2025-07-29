Diyarbakır Dicle'de vatandaşların tek bir isteği var! 'Göl kenarına mesire alanı istiyoruz'
Kaynak : İHA
Diyarbakır'da vatandaşlar, piknik yapmak amacıyla gittikleri Dicle ilçesindeki Kral Kızı Barajı çevresinin temizlenerek düzenlenmesini ve turizme kazandırılmasını istiyor. Turistlik mekan potansiyeli olan alanın temiz kullanılması, gerekli çevre düzenlemesinin yapılması ve baraj manzarasıyla mesire alanı yapılmasını talep eden vatandaşlardan Halil Baytok, "Değerli Dicle, Diyarbakır halkımız şu anda Dicle Barajı ile Kıralkızı Barajı'nın bitiştiği yerdeyiz. Dicle Barajı'nın çok iştihamı olan bu suyundan Diyarbakır ve Ergani çok güzel bir şekilde faydalanmaktadır. Bizim konumuz, Dicle Barajı'nın temiz tutulmasıdır. Ayrıca halkın buraya gelip oturup piknik yapmaları bakımından baraj kenarında çevre düzenlemesi yapılmalı' dedi.
İlçeye yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve Dicle Barajı kıyısında olan alana serinlemek, piknik yapmak için gelen birçok vatandaşın bilinçsiz kullanımı sonucunda görüntü ve çevre kirliliği ortaya çıkıyor.
Turistlik mekan potansiyeli olan alanın temiz kullanılması, gerekli çevre düzenlemesinin yapılması ve baraj manzarasıyla mesire alanı yapılmasını talep eden vatandaşlardan Halil Baytok, "Değerli Dicle, Diyarbakır halkımız şu anda Dicle Barajı ile Kıralkızı Barajı'nın bitiştiği yerdeyiz.
Dicle Barajı'nın çok iştihamı olan bu suyundan Diyarbakır ve Ergani çok güzel bir şekilde faydalanmaktadır. Bizim konumuz, Dicle Barajı'nın temiz tutulmasıdır. Ayrıca halkın buraya gelip oturup piknik yapmaları bakımından baraj kenarında çevre düzenlemesi yapılmalı.
Dalgalar kıyıya vurduğunda çamur olmaması için uygun yerlere mucur dökülüp büyükşehir ve Dicle Belediyesi tarafından buradaki çöplerin toplanması, çöp konteynerlerin bırakılması gerekiyor" dedi.
Burada en ufak bir dalgalanmada bütün suyun çamur olduğunu belirten Baytok, "500 metre aşağıda su pompası ile Ergani ilçemize içme suyu verilmektedir. Ve buradaki çevre kirliliği nedeniyle Ergani'ye giden içme suyunu olumsuz etkilemektedir.
Hafif bir rüzgarda bile dalgalar etkisiyle suyun dalgalanmasıyla birlikte su kirlenmektedir. Bundan dolayı yakın yerlerdeki Dicle Barajı ile Kıralkızı Barajı arasında kalan kıyı şeridindeki uygun yerlere mucur dökülüp çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılması gerekiyor" diye konuştu.
Baytok, "Elimden geldiğince burada gönüllü olarak çöpleri toplayarak temiz bir doğaya katkı sunmaya çalışıyorum. Ancak burada birikmiş olan çöpler, sadece benim toplamamla bitmez. Ben buraya piknik yapmak, hoş vakit geçirmek için gelen ailelere de sesleniyorum. Lütfen buradaki çöplerinizi toplayın, çevre ve su kirliliği ile yangına sebep vermeyelim. Gerekli duyarlılığı halkımızdan bekliyoruz. Şimdiden duyarlı herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.