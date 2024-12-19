Diyarbakır'da Yabani Hayvan Merkezi binlerce yabani hayvana yeni bir hayat verdi
Diyarbakır'da, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yıl içerisinde getirilen 406 yabani hayvandan 304’ü, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına salındı. Yaralanmaların yüzde 80’inin insan kaynaklı nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.
Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR, (DHA)
• 19 Aralık 2024 - 13:50 • Son Güncelleme:
Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR, (DHA)
• 19 Aralık 2024 - 13:50 • Son Güncelleme: