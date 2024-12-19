Diyarbakır'da Yabani Hayvan Merkezi binlerce yabani hayvana yeni bir hayat verdi

Bunların yüzde 80’ine yakını insanlarla ilişkilidir. Yani bizim doğadaki faaliyetlerimizle ilgili ya da direkt avcılık faaliyetleriyle ilgili yansıyan travmalar, yaralanmaların yüzde 80’ini oluşturmaktadır. Özellikle avcılık faaliyetleriyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Avcılık faaliyetleri yürütülürken daha dikkatli olunmalı. Avcılık bir spor değil ama bir spor gibi yapılıyor. Aslında bana göre hiç olmaması gereken bir faaliyet ama yaparken de özellikle soyu tehlike altında olan türlere dikkat etmeleri gerekmektedir. Onun dışında yüksek gerilim hatlarıyla ilgili sıkıntılar var. Artık buna da bir çözüm bulmaları gerekiyor. Özellikle av mevsiminde, av faaliyetlerinde bazı türlere özen gösterilmesi, onlara karşı hassas davranılması gerektiğini düşünüyorum. Bilinçsiz, rasgele avlanma ve avlanırken rasgele sağa sola ateş açma gibi faaliyetler yapılmaması gerekiyor” dedi.