Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemDini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler! Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri
HaberlerGündem Haberleri Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler! Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri

Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler! Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri

2025 yılına girerken sevdiklerinize gönderebileceğiniz dini yılbaşı mesajları için araştırmalar da başladı. Geride bıraktığımız yılı acı tatlı anılarla doldurduk. Şimdi önümüzde yepyeni bir yıl var. Bununla birlikte sevdiklerimizle birlikte olabileceğimiz 365 gün var. Sevgiliyle, anneyle, babayla geçireceğiniz yeni yıl öncesi onları dini yılbaşı mesajlarıyla da mutlu etmeniz mümkün. Eğer sizde yakınlarınızın yılbaşını kutlamak istiyorsanız “Resimli Dini Yeni Yıl Mesajları 2023” içeriğimize göz atabilirsiniz.

• 29 Aralık 2024 - 15:13 • Son Güncelleme:
• 29 Aralık 2024 - 15:13 • Son Güncelleme:
1Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri

Yeni yıla girerken dini hassasiyetleri olanlar için 2025 dini yılbaşı mesajlarını haberimizde derledik. Sosyal medyada da ya da whatsapp yoluyla sevdiklerinizle gönderebileceğiniz dualı, resimli yılbaşı mesajlarının yanısıra gelecek yılın hayırlı olması için dualarla dolu sözleri de bir araya getirdik. Dualı ve ayetli anlamlı mesajların bulunduğu içeriğimizde sevdiklerini yollayabileceğiniz pek çok güzel sözler var.

2Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri



Dünden bugüne kavuşturan Rabbim nice huzurlu yıllar kılsın ömrümüze.

2024 Yılını geride bırakarak 2025 Yılına kavuşturan Allah'a şükürler olsun.

Allah’ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden bir araya getirmeyi nasip eyle. Mutlu yıllar.

3Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri



Günahlarımızın af olduğu, tövbelerimizin arttığı bir 2025 diliyorum.

Geceyi, gündüze açan Allah yeni yılda hayırlı kapıları da açsın inşallah.

Yeni yılınız maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.

4Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri

Allahım 2025 yılında hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda ihsan eyle amin.2025 Yılında Rabbim, tüm İslam Alemi’ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin.

5Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri



Dualarınızın kabul olduğu, bereketin ve feyizlerin doldurduğu bir ömür dilekleriyle. Mutlu Yıllar.

Allah’ım yeni yılda, İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice güzel yıllara.

6Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri



Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiçbir şeyin seni üzmemesini dilerim.

Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin.

7Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.

8Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

9Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri

Bu yıl, İslamiyet’i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

10Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri

Allah’ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

11Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri



Rabbimiz bu yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara.

12Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri



Şunu unutma: Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Mutluluk ve başarı dileklerimle.

Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar.

13Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri



Bitirdiğimiz yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım Yeni Yıl size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. Mutlu Seneler.

Yine yeni bir yıl var kapımızda. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun. İyi Seneler.

14Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri



Allah’ım sen bize huzur içinde geçirebileceğimiz bir yıl nasip et. Mutlu yıllar.

Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim.

15Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri

Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle.

16Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri

Susmak, dayanılması çok güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların yanıtları seninle olsun. Mutlu yarınlar, mutlu yıllar.