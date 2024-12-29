Dini yılbaşı mesajları 2025: Yeni yıla girerken atılacak dini mesajlar, sözler! Dualı, resimli dini yılbaşı sözleri





Günahlarımızın af olduğu, tövbelerimizin arttığı bir 2025 diliyorum.



Geceyi, gündüze açan Allah yeni yılda hayırlı kapıları da açsın inşallah.



Yeni yılınız maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.