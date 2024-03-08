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Dini kadınlar günü mesajları > Kadınlarla ilgili hadisler ve ayetler, dini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada kutlanırken, dini kadınlar günü mesajları ve sözleri de sorgulanan konu başlıklarından biri oldu. Kadınlarla ilgili hadislerde İslam'da kadının önemi ve kıymeti belirtilir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in kadınlar ile ilgili sözleriyle günü kutlamak isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte Peygamberimizin kadınlarla ilgili hadisleri ve sözleri ile dini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri ve mesajları…

• 08 Mart 2024 - 11:01 • Son Güncelleme:
• 08 Mart 2024 - 11:01 • Son Güncelleme:
1 Dini kadınlar günü mesajları > Kadınlarla ilgili hadisler ve ayetler, dini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri

Dini kadınlar günü mesajları, günün anlamına istinaden sorgulanıyor. Ülkemizde ilk kez 1921 tarihinde kutlanan bu önemli günün anlam ve önemine hitaben Kadınlar Günü mesajları ve sözleri sorgulanırken, bugünü dini kelimelerle kutlamak isteyenler de kadınlarla ilgili hadisler ve ayetler ile Dini kadınlar günü mesajları şeklinde arama yapıyor. İşte dini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri

2 DİNİ KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

DİNİ KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

"Sevgili kadınlar, sizler Yaratıcımızın en değerli eserlerisiniz. Rabbimizin nuruyla aydınlanan yüreğinizle, sevgi ve şefkatle dolu birer nursunuz. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun."

"Rabbimiz, kadınlara özel bir değer ve yücelik vermiştir. Siz kadınlar, sevgi, şefkat ve sabrın kaynağısınız. Kadınlar Günü'nüzü kutluyor, Rabbimizden size bolca lütuf ve bereket diliyorum."

"Kadınlar, Rabbimizin kudretinin yeryüzündeki yansımasıdır. Yüreğinizdeki merhamet ve sevgi, dünyayı güzelleştiren birer hazine. Kadınlar Günü'nüz mübarek olsun."

3 Dini kadınlar günü mesajları > Kadınlarla ilgili hadisler ve ayetler, dini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri

"Rabbimizin sonsuz merhameti, kadınların yüreklerinde yankı bulur. Sizler, sevgiyle yoğrulan, sabırla donatılan emanetlerisiniz. Kadınlar Günü'nüzü dualarla kutluyorum."

"Sevgili kadınlar, Rabbimizin size verdiği güçle, dünyaya ışık saçıyorsunuz. Dualarınızın kabul olduğu, huzur dolu bir Kadınlar Günü diliyorum."

4 Dini kadınlar günü mesajları > Kadınlarla ilgili hadisler ve ayetler, dini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri

"Kadınlar, Rabbimizin yeryüzündeki en kıymetli varlıklarıdır. Dualarınız, gözyaşlarınız, sevginiz hepimizi kucaklar. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun, Rabbimiz sizinle olsun."

"Kadınlar, Rabbimizin sevgisinin yeryüzündeki en güzel yansımalarısınız. Dualarınızın kabul olduğu, huzur dolu bir Kadınlar Günü geçirmeniz dileğiyle."

5 KADINLARLA İLGİLİ HADİSLER VE SÖZLER

KADINLARLA İLGİLİ HADİSLER VE SÖZLER

"Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muâmele ediniz! Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emâneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz!" (Müslüm, Hac,147) "Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh'tan korkunuz! Zira siz onları Allâh'ın bir emaneti olarak aldınız." (Sahih-i Müslim) "Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır."

6 Dini kadınlar günü mesajları > Kadınlarla ilgili hadisler ve ayetler, dini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri



"Kadınlara ancak kerîm olanlar ikrâm ederler (değerli olanlar değer verirler); onlara kötülük edenler ise leîm (kötü) kişilerdir." (İbn Mace, Edeb 3; Ebû Davud, Edeb 6, Rikak 22, İ'tisam 3; Müslim, Akdiye 11)

"Kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allâh'tan korkunuz! Zîrâ siz onları Allâh'ın bir emaneti olarak aldınız."

7 Dini kadınlar günü mesajları > Kadınlarla ilgili hadisler ve ayetler, dini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri

"Sizin en hayırlınız, ehline (eşine ve çocuklarına) en hayırlı olanınızdır. Ve ben de ehline karşı en hayırlı olanınızım.

"Cennet annelerin ayakları altındadır." (Nesâî, Cihâd, 6)

Bir mü'min, erkek bir mü'mine kadına buğzetmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir. (Müslim, Radâ' 61, hadis no: 1469)

8 Dini kadınlar günü mesajları > Kadınlarla ilgili hadisler ve ayetler, dini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri

“Kadınlarınızla iyi geçinin; eğer onlardan hoşlanmadı iseniz bile!..Olabilir ki bir şey, sizin hoşunuza gitmez de, Allâh onda bir çok hayır takdîr etmiş bulunur."

“Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye ediniz!”

“Allah sizden; kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister; çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir."

"Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür."

9 Dini kadınlar günü mesajları > Kadınlarla ilgili hadisler ve ayetler, dini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri

"Hanımını döven, Allah’a ve Resûlüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum."

"Kadınlar erkeklerin, diğer yarısıdır."

"Mü'min bir erkek, mü'min bir kadına kızıp darılmasın! Eğer onun bir huyundan hoşlanmazsa, öbüründen memnûn olabilir."

"Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muâmele ediniz! Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emâneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz!"

10 Dini kadınlar günü mesajları > Kadınlarla ilgili hadisler ve ayetler, dini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri

"Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh'tan korkunuz! Zira siz onları Allâh'ın bir emaneti olarak aldınız."

"Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olandır."

"Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin."

“Mü’minlerin îmân bakımından en olgunu ve en hayırlısı, hanımına karşı en hayırlı olanıdır.”