Dini kadınlar günü mesajları > Kadınlarla ilgili hadisler ve ayetler, dini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri

“Kadınlarınızla iyi geçinin; eğer onlardan hoşlanmadı iseniz bile!..Olabilir ki bir şey, sizin hoşunuza gitmez de, Allâh onda bir çok hayır takdîr etmiş bulunur."



“Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye ediniz!”



“Allah sizden; kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister; çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir."



"Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür."