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Din Kültürü Öğretmenliği taban puanı 2024: Din Kültürü Öğretmenliği atama puanı ve atama sayısı

Öğretmen atama takvimi ile 20 bin öğretmen atamasında branş ve kontenjanlar belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in atama kılavuzunu paylaşmasıyla birlikte sınıf öğretmenliği, rehber öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği yanı sıra Din Kültürü Öğretmenliğinde de atama sayısı ve atama puanı belli oldu. Peki 2024 Din Kültürü Öğretmenliği atama taban puanı kaç? İşte detaylar...

• 08 Mayıs 2024 - 11:55 • Son Güncelleme:
• 08 Mayıs 2024 - 11:55 • Son Güncelleme:
1 Din Kültürü Öğretmenliği taban puanı 2024: Din Kültürü Öğretmenliği atama puanı ve atama sayısı

20 bin öğretmen atamasıyla birlikte branşlar ve kontenjanlar da açıklandı. MEB duyurdu. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı. Atama yapılacak branşlar arasında Din Kültürü Öğretmenliği de yer aldı. Din Kültürü Öğretmenliği atama sayısı ve atama puanları da belli oldu. Peki Din Kültürü Öğretmenliği atama taban puanı kaç?

2 Din Kültürü Öğretmenliği taban puanı 2024: Din Kültürü Öğretmenliği atama puanı ve atama sayısı



DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA SAYISI KAÇ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, en çok atama yapılacak branşları açıkladı. Sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, İngilizce, Rehberlik Öğretmenliği branşlarında atama yapılacağını açıkladı.

Din Kültürü Öğretmenliği atama sayısı 2024 yılında 1594 oldu.

3 Din Kültürü Öğretmenliği taban puanı 2024: Din Kültürü Öğretmenliği atama puanı ve atama sayısı



2024 DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI

Din Kültürü öğretmenliği atama puanı diğer tüm branşlarda olduğu gibi 50 olarak belirlendi. Diğer 50 puanı ise mülakat oluşturacak.

4 Din Kültürü Öğretmenliği taban puanı 2024: Din Kültürü Öğretmenliği atama puanı ve atama sayısı

Din Kültürü Öğretmenliği atama takvimine göre ön başvurular sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

5 Din Kültürü Öğretmenliği taban puanı 2024: Din Kültürü Öğretmenliği atama puanı ve atama sayısı

Tekin "Biz bugün itibarıyla daha önce açıkladığımız üzere KPSS skoru yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayınlanmak üzere Resmî Gazete'ye göndereceğiz.