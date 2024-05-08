Din Kültürü Öğretmenliği taban puanı 2024: Din Kültürü Öğretmenliği atama puanı ve atama sayısı

20 bin öğretmen atamasıyla birlikte branşlar ve kontenjanlar da açıklandı. MEB duyurdu. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı. Atama yapılacak branşlar arasında Din Kültürü Öğretmenliği de yer aldı. Din Kültürü Öğretmenliği atama sayısı ve atama puanları da belli oldu. Peki Din Kültürü Öğretmenliği atama taban puanı kaç?