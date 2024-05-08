Din Kültürü Öğretmenliği taban puanı 2024: Din Kültürü Öğretmenliği atama puanı ve atama sayısı
Öğretmen atama takvimi ile 20 bin öğretmen atamasında branş ve kontenjanlar belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in atama kılavuzunu paylaşmasıyla birlikte sınıf öğretmenliği, rehber öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği yanı sıra Din Kültürü Öğretmenliğinde de atama sayısı ve atama puanı belli oldu. Peki 2024 Din Kültürü Öğretmenliği atama taban puanı kaç? İşte detaylar...
• 08 Mayıs 2024 - 11:55 • Son Güncelleme:
• 08 Mayıs 2024 - 11:55 • Son Güncelleme: