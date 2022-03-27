Dila Tarkan'ın düğününe Şeyma Subaşı kıyafetiyle damga vurdu! 'Gelinden daha dikkat çekici'
Sosyetik güzel Dila Tarkan, sevgilisi Dağhan Doğruer, dünyaevine girdi. Şeyma Subaşı yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın Yunanistan'a yapılan düğününe katıldı. Dila Tarkan'ın düğünü için iddialı bir seçim yapan Şeyma Subaşı'na "Gelinin önüne geçmişsin" yorumları yapıldı.Subaşı'nın elbisesi gelinliği yapan modacının imzasını taşıyordu.
Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde Miami'de evlilik teklifi almıştı. Sevgilisinin teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Hamile olduğu iddia edilen Dila Tarkan Yunanistan'da evlendi.
Nikahta beyaz bir takım giyen Dila Tarkan düğünde ise sade bir gelinlik tercih etti. Düğüne ünlü fenomenler akın etti.
Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturan ünlü çiftin düğününde, Yağmur Tanrısevsin, Merve Oflaz, Nazlı Kayı Sabancı, Şeyma Subaşı ve Sibil Çetinkaya gibi isimler adeta güzellik yarışına girdi.
Şeyma Subaşı, 5 Haziran'da Ibiza'da tatilde oldukları sırada romantik bir evlilik teklifi almış, bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. İlişkisiyle magazin gündeminde düşmeyen 31 yaşındaki fenomen, Mohammed Alsaloussi'ye 'Evet' demişti.
Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Çift bugün Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu. Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Nişanlılık dönemlerinde hamile olduğu söylenen Tarkan'ın, evlilik işlemlerini bebek için hızlandırdığı iddia edildi.
GELİNLİK BEĞENİLMEDİ
Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi gelinliği çok beğenirken kimi ise hiç beğenmedi. Bu konuda Ebru Şancı da kendini tutamadı.
Modelliği bırakıp Alpaslan Öztürk ile evlenen ve bir gelinlikçisi olan Ebru Şancı gelinliği hiç beğenmedi. Şancı "Linç yiyebilirim ama bebek gibi kızı neden Dracula'nın gelini gibi giydirmişler anlamadım, sorry not sorry" dedi.