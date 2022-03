Dila Tarkan'ın düğününe Şeyma Subaşı kıyafetiyle damga vurdu! 'Gelinden daha dikkat çekici'

GELİNLİK BEĞENİLMEDİ

Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi gelinliği çok beğenirken kimi ise hiç beğenmedi. Bu konuda Ebru Şancı da kendini tutamadı.



Modelliği bırakıp Alpaslan Öztürk ile evlenen ve bir gelinlikçisi olan Ebru Şancı gelinliği hiç beğenmedi. Şancı "Linç yiyebilirim ama bebek gibi kızı neden Dracula'nın gelini gibi giydirmişler anlamadım, sorry not sorry" dedi.