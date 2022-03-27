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MagazinDila Tarkan'ın düğününe Şeyma Subaşı kıyafetiyle damga vurdu! 'Gelinden daha dikkat çekici'
HaberlerMagazin Haberleri Dila Tarkan'ın düğününe Şeyma Subaşı kıyafetiyle damga vurdu! 'Gelinden daha dikkat çekici'
• 27 Mart 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:

Dila Tarkan'ın düğününe Şeyma Subaşı kıyafetiyle damga vurdu! 'Gelinden daha dikkat çekici'

Sosyetik güzel Dila Tarkan, sevgilisi Dağhan Doğruer, dünyaevine girdi. Şeyma Subaşı yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın Yunanistan'a yapılan düğününe katıldı. Dila Tarkan'ın düğünü için iddialı bir seçim yapan Şeyma Subaşı'na "Gelinin önüne geçmişsin" yorumları yapıldı.Subaşı'nın elbisesi gelinliği yapan modacının imzasını taşıyordu.

• 27 Mart 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
1Dila Tarkanın düğününe Şeyma Subaşı kıyafetiyle damga vurdu Gelinden daha dikkat çekici
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Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde Miami'de evlilik teklifi almıştı. Sevgilisinin teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Hamile olduğu iddia edilen Dila Tarkan Yunanistan'da evlendi.

2Dila Tarkanın düğününe Şeyma Subaşı kıyafetiyle damga vurdu Gelinden daha dikkat çekici

Nikahta beyaz bir takım giyen Dila Tarkan düğünde ise sade bir gelinlik tercih etti. Düğüne ünlü fenomenler akın etti.

3Dila Tarkanın düğününe Şeyma Subaşı kıyafetiyle damga vurdu Gelinden daha dikkat çekici

Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturan ünlü çiftin düğününde, Yağmur Tanrısevsin, Merve Oflaz, Nazlı Kayı Sabancı, Şeyma Subaşı ve Sibil Çetinkaya gibi isimler adeta güzellik yarışına girdi.

4GELİNİN ÖNÜNE Mİ GEÇTİ

GELİNİN ÖNÜNE Mİ GEÇTİ?

Kıyafetleri gündem olan ünlü isimler sosyal medyanın da gündemindeydi. Gecenin en çok konuşulan ve şık bulunan isimleri ise Şeyma Subaşı ve Yağmur Tanrısevin oldu.

5Dila Tarkanın düğününe Şeyma Subaşı kıyafetiyle damga vurdu Gelinden daha dikkat çekici

Şeyma Subaşı yakın arkadaşının düğünü için iddialı bir seçim yaptı. Bu iddialı elbise de gelinliği de yapan Züleyha Kuru'nun imzası vardı.

6Dila Tarkanın düğününe Şeyma Subaşı kıyafetiyle damga vurdu Gelinden daha dikkat çekici

Transparan bir elbise giyen Subaşı, gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

7Dila Tarkanın düğününe Şeyma Subaşı kıyafetiyle damga vurdu Gelinden daha dikkat çekici

Subaşı'na "Çok güzelsin" yorumlarının yanında "Gelinden daha dikkat çekici olma yanlışı" yorumları da yapıldı.

8Dila Tarkanın düğününe Şeyma Subaşı kıyafetiyle damga vurdu Gelinden daha dikkat çekici

Şeyma Subaşı, 5 Haziran'da Ibiza'da tatilde oldukları sırada romantik bir evlilik teklifi almış, bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. İlişkisiyle magazin gündeminde düşmeyen 31 yaşındaki fenomen, Mohammed Alsaloussi'ye 'Evet' demişti.

9Dila Tarkanın düğününe Şeyma Subaşı kıyafetiyle damga vurdu Gelinden daha dikkat çekici

Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Çift bugün Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu. Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Nişanlılık dönemlerinde hamile olduğu söylenen Tarkan'ın, evlilik işlemlerini bebek için hızlandırdığı iddia edildi.

10GELİNLİĞİ GÜNDEM OLDU

GELİNLİĞİ GÜNDEM OLDU

29 yaşındaki Dila Tarkan, nikahta gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım tercih ederken düğünde ise sade bir gelinlik giydi. Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi gelinliği çok beğenirken kimi ise hiç beğenmedi.

11GELİNLİK BEĞENİLMEDİ

GELİNLİK BEĞENİLMEDİ

Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi gelinliği çok beğenirken kimi ise hiç beğenmedi. Bu konuda Ebru Şancı da kendini tutamadı.

Modelliği bırakıp Alpaslan Öztürk ile evlenen ve bir gelinlikçisi olan Ebru Şancı gelinliği hiç beğenmedi. Şancı "Linç yiyebilirim ama bebek gibi kızı neden Dracula'nın gelini gibi giydirmişler anlamadım, sorry not sorry" dedi.

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