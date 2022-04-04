Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer balayında! Pozlarına beğeni yağdı...
Sosyetik güzel Dila Tarkan, 2019’dan beri aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile Yunanistan’da 2 gün 2 gece süren bir düğünle evlendi. Ünlü çift balayı için Maldivler'i tercih etti. İkilinin neşeli pozlarına beğeni yağdı...
Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturdu. Ünlü çifti bu özel gününde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.
ATİNA'DA NİKAH
Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Çift geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu.
Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 29 yaşındaki Dila Tarkan, gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım tercih etti.
ÜNLÜ İSİMLER GÜZELLİK YARIŞINDA
Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturan ünlü çiftin düğününde, Yağmur Tanrısevsin, Merve Oflaz, Nazlı Kayı Sabancı, Şeyma Subaşı ve Sibil Çetinkaya gibi isimler adeta güzellik yarışına girdi.
Şeyma Subaşı yakın arkadaşının düğünü için iddialı bir seçim yaptı. Subaşı'na "Çok güzelsin" yorumlarının yanında "Gelinden daha dikkat çekici olma yanlışı" yorumları da yapıldı.
İkili aşk adası Maldivler’e gitti. Genç karı-koca, adanın en pahalı otellerinden olan The St. Regis Maldivler’de kalıyor.