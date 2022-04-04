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MagazinDila Tarkan ve Dağhan Doğruer balayında! Pozlarına beğeni yağdı...
HaberlerMagazin Haberleri Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer balayında! Pozlarına beğeni yağdı...
• 04 Nisan 2022 - 10:25 • Son Güncelleme:

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer balayında! Pozlarına beğeni yağdı...

Sosyetik güzel Dila Tarkan, 2019’dan beri aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile Yunanistan’da 2 gün 2 gece süren bir düğünle evlendi. Ünlü çift balayı için Maldivler'i tercih etti. İkilinin neşeli pozlarına beğeni yağdı...

• 04 Nisan 2022 - 10:25 • Son Güncelleme:
1Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer balayında Pozlarına beğeni yağdı...
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Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturdu. Ünlü çifti bu özel gününde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.

2ATİNADA NİKAH

ATİNA'DA NİKAH

Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Çift geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu.

Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 29 yaşındaki Dila Tarkan, gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım tercih etti.

3ÜNLÜ İSİMLER GÜZELLİK YARIŞINDA

ÜNLÜ İSİMLER GÜZELLİK YARIŞINDA

Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturan ünlü çiftin düğününde, Yağmur Tanrısevsin, Merve Oflaz, Nazlı Kayı Sabancı, Şeyma Subaşı ve Sibil Çetinkaya gibi isimler adeta güzellik yarışına girdi.

Şeyma Subaşı yakın arkadaşının düğünü için iddialı bir seçim yaptı. Subaşı'na "Çok güzelsin" yorumlarının yanında "Gelinden daha dikkat çekici olma yanlışı" yorumları da yapıldı.

4MALDIVLERDE BALAYI

MALDIVLER'DE BALAYI

Pazartesi İstanbul’a dönen çift balayına çıktı.

5Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer balayında Pozlarına beğeni yağdı...

İkili aşk adası Maldivler’e gitti. Genç karı-koca, adanın en pahalı otellerinden olan The St. Regis Maldivler’de kalıyor.

6Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer balayında Pozlarına beğeni yağdı...

Dila Tarkan, balayından eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor.

7Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer balayında Pozlarına beğeni yağdı...

İşte o anlar...

8Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer balayında Pozlarına beğeni yağdı...
9Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer balayında Pozlarına beğeni yağdı...

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