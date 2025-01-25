Devlet Opera ve Balesi’nden çocuklar için 'opera turu'

'SANATÇI HAVUZU OLUŞTURMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

2025 yılı için yerli ve milli eserler üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Sağtürk, "Nota olarak bizde bulunan Adnan Saygı’nın Gılgamış Destanı İstanbul Operası’nı, Çelebi Operası, Midas’ın Kulakları, Deli Dolu Opereti gibi çeşitli çalışmaların bestelenmesi için çalışmalara koyulduk. Adeta bir müze standardında ince ince, dantel dantel ördüğümüz sanat eserleri ortaya koymaya çalışacağız bu sene. Gençlerle ilgili ‘Genç Koreograflar Gecesi’ni aktive ettik. Şimdi ‘Beste ve Libretto’ yarışmaları da açılmış olacak. Çünkü, ülkemizde bu yaratıcı kaynağa her zaman ihtiyaç var. Bale yarışmasını tekrar aktive ettik. Uluslararası bale yarışmamız vardı İstanbul’da, bunu ulusal bale yarışması halinde bu sene tekrarlamaya çalışacağız. Artık bale yarışmalarımız her sene bir uluslararası, bir ulusal olarak gidecek. 23 ilimize 1’inci Anadolu Opera Bale Festivali ile ulaşmaya çalıştık. Biz Anadolu’dan bu yeteneklerimizle birlikte Türkiye’de adeta bir sanatçı havuzu oluşturmaya çalışacağız. Önümüzdeki yıl da festivallerimizle, uluslararası festivallerimizle ve yerleşik temsillerimizle yine bir fark yaratacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)