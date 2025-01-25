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Devlet Opera ve Balesi’nden çocuklar için 'opera turu'

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından 1 yıl önce hayata geçirilen ve opera, bale, klasik müzik gibi sanat dallarını çocuklarla buluşturan 'Opera Turu' projesine 3 bin 332 öğrenci katıldı. DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk, "Artık operalarımız onlar sayesinde gündüzleri de çiçek açıyor" dedi.

• 25 Ocak 2025 - 11:31 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2025 - 11:31 • Son Güncelleme:
1Devlet Opera ve Balesi’nden çocuklar için opera turu

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, ilkokul çağındaki çocuklara opera ve balenin mutfağını görmeleri, bir eserin sahnelenmeden önceki aşamalarını, sanatçıların çalışmalarını öğrenmeleri için ‘Opera Turu’ ve ‘Operayı Geziyorum’ projelerini hayata geçirdi. 1 yıldır devam eden proje, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği okullar ile haftanın belli günlerinde gerçekleştiriliyor. İlkokul 3 ve 4'üncü sınıftaki çocukları kapsayan projede çocukların opera, bale, klasik müzik gibi sanat dallarını tanımaları amaçlanıyor. Ankara, İstanbul ve Samsun DOB Müdürlükleri kapsamında toplamda 77 etkinlik düzenlendi, 3 bin 332 öğrenci katılım sağladı. Sadece Ankara Büyük Tiyatro'daki 28 etkinliğe 961 öğrenci katıldı.

2OPERALARAMIZ GÜNDÜZLERİ DE ÇİÇEK AÇIYOR

'OPERALARAMIZ GÜNDÜZLERİ DE ÇİÇEK AÇIYOR'

DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk, "Artık operalarımız onlar sayesinde gündüzleri de çiçek açıyor. Koronun nasıl çalıştığını anlatmaya çalışıyoruz. Müzik gruplarımızı gözlemletiyoruz. Bunu masa başında anlatmak başka bir şey; ama burada bulunmalarını sağlayarak anlatmak onların hayatlarında da yeni bir ufuk açıyor diye düşünüyorum. Çünkü onlar ileride bizim ya mevkidaşımız olacak ya seyircimiz olacak" diye konuştu.

3Devlet Opera ve Balesi’nden çocuklar için opera turu

DOB olarak çocuklara bir eğitim niteliğinde olan ‘Opera Turu’nu hayata geçirdiklerini dile getiren Sağtürk, perde arkasındaki kostüm atölyelerindeki çalışmalardan sahnenin kuruluşuna kadar tüm süreci çocukların da görmesini sağladıklarını belirtti. Sağtürk, çocukların sadece izleyici olarak değil sahne arkasındaki emeği de görerek etkilendiklerini söyleyerek, “Biz, talep doğrultusunda mümkün olduğunca çocuklarımızı beyaz baretlerle güvenli alanlara sokarak, onların bütün bu süreci ve maceralarımızı görmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu sadece Ankara’da değil tüm illerimizde yapılıyor. Şehir dışından gelen gruplar da olabiliyor. Birçoğunun yanlarında ben genel müdür olarak bulunmak istiyorum" diye konuştu. Sağtürk, opera turu etkinliğinin, yarıyıl tatilinin ardından tekrar devam edeceğini kaydetti.

4GENÇLERE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ OLACAK

'GENÇLERE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ OLACAK'

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün dünyanın en büyük sanat kuruluşlarından bir tanesi olduğunu dile getiren Sağtürk, 2024 yılında yürüttükleri çalışmaların büyük bir teveccühle karşılandığını söyledi. Sağtürk, "Biz yetişkinler ve çocuklar üzerinde çok çalışan bir kurumuz; ama aynı zamanda gençlere yönelik faaliyetlerimize de bu sene aktive olmaya çalıştık. 2025 yılında da tüm projelerimiz bu genel kitleye hitap eder. Repertuarda çok çeşitlilik oluşturarak bir yol güzergahı belirlemeye çalıştık” dedi.

5SANATÇI HAVUZU OLUŞTURMAYA ÇALIŞACAĞIZ

'SANATÇI HAVUZU OLUŞTURMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

2025 yılı için yerli ve milli eserler üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Sağtürk, "Nota olarak bizde bulunan Adnan Saygı’nın Gılgamış Destanı İstanbul Operası’nı, Çelebi Operası, Midas’ın Kulakları, Deli Dolu Opereti gibi çeşitli çalışmaların bestelenmesi için çalışmalara koyulduk. Adeta bir müze standardında ince ince, dantel dantel ördüğümüz sanat eserleri ortaya koymaya çalışacağız bu sene. Gençlerle ilgili ‘Genç Koreograflar Gecesi’ni aktive ettik. Şimdi ‘Beste ve Libretto’ yarışmaları da açılmış olacak. Çünkü, ülkemizde bu yaratıcı kaynağa her zaman ihtiyaç var. Bale yarışmasını tekrar aktive ettik. Uluslararası bale yarışmamız vardı İstanbul’da, bunu ulusal bale yarışması halinde bu sene tekrarlamaya çalışacağız. Artık bale yarışmalarımız her sene bir uluslararası, bir ulusal olarak gidecek. 23 ilimize 1’inci Anadolu Opera Bale Festivali ile ulaşmaya çalıştık. Biz Anadolu’dan bu yeteneklerimizle birlikte Türkiye’de adeta bir sanatçı havuzu oluşturmaya çalışacağız. Önümüzdeki yıl da festivallerimizle, uluslararası festivallerimizle ve yerleşik temsillerimizle yine bir fark yaratacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)