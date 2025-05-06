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GündemDerya Uluğ'a konserde kabusu yaşattı! Adli kontrolle serbest kaldı
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Derya Uluğ'a konserde kabusu yaşattı! Adli kontrolle serbest kaldı

Derya Uluğ’a, uzaklaştırma kararına rağmen konserde kâbus yaşatan Samed Türkmen yakalandı. Ancak Türkmen, adli kontrol ve uzaklaştırma kararıyla serbest bırakıldı.

• 06 Mayıs 2025 - 07:49 • Son Güncelleme:
• 06 Mayıs 2025 - 07:49 • Son Güncelleme:
1Derya Uluğa konserde kabusu yaşattı Adli kontrolle serbest kaldı

Derya Uluğ’a, hayatı zindan eden tacizcinin ‘adli kontrolle uzaklaştırma kararı’ olmasına rağmen konserine gitmesi gündeme bomba gibi düştü.

2Derya Uluğa konserde kabusu yaşattı Adli kontrolle serbest kaldı

Uluğ ve sevgilisi Asil Gök’ü yaklaşık 2.5 yıldır tehdit ve taciz eden Şinasi Samed Türkmen, önceki gün Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. Çağlayan Adliyesi’ne çıkarılan şüpheli Türkmen, yine adli kontrol kararı ve uzaklaştırma tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

3Derya Uluğa konserde kabusu yaşattı Adli kontrolle serbest kaldı

Türkmen, hakkında açılan davada 20 ay hapis ve 300 gün para cezasına çarptırılmış, ancak hükmün açıklanması adli kontrolle uzaklaştırma tedbiri uygulanarak ertelenmişti.

4Derya Uluğa konserde kabusu yaşattı Adli kontrolle serbest kaldı

X’ten yaptığı “Artık korkmak istemiyorum” paylaşımıyla yardım çağrısında bulunan Uluğ’un avukatı Mustafa Evkuran, Milliyet’e yargılama süreciyle ilgili açıklama yaptı. Sanık Türkmen’i başlarda takıntılı hayran olarak değerlendirdiklerini belirten Evkuran, “1.5 yıl önce Derya Hanım’ın evine zorla girmeye kalkışınca şikâyetçi olduk. Kendisini iş insanı ve mehdi olarak tanıtıyor. Cezai ehliyeti var elbette ama ruh sağlığının yerinde olmadığını düşünüyoruz” dedi.

5Avrupadaki kararlar nasıl

Avrupa'daki kararlar nasıl?



Hukukçular, Türkiye ile Avrupa arasındaki ‘denetimli serbestlik’ ve ‘uzaklaştırma’ kararları arasındaki farkları Milliyet’e değerlendirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır: “Alman Şiddete Karşı Koruma Kanunu’na göre, uzaklaştırma kararı ve tedbirlere aykırılık 2 yıla kadar hapis cezasıyla tecziye edilebiliyor. İngiltere’de de benzer hükümler içeriyor. Denetimli serbestlik tedbirlerinin ihlali hâlinde Türkiye’de olduğu gibi birçok ülkede kişinin geri kalan cezasının bir kısmını veya tamamını ceza infaz kurumunda geçirmesine ilişkin hükümler mevcut. İngiltere’de şiddet ve cinsel suç failleri denetimli serbestlik süresinin sonuna kadar infaz kurumunda kalmaktadır. Mahkum bu durumda ancak koşullu salıverilme kurulu veya İçişleri Bakanlığı kararıyla geri salıverilir. Adli kontrol kararını isteyerek yerine getirmeyen sanık hakkında hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilir. Hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de tutuklama kararı verebilir.”

6Derya Uluğa konserde kabusu yaşattı Adli kontrolle serbest kaldı



Avukat Hazal Avcı: “İngiltere’de ‘Family Law Act 1996 koruma kararı Non-Molestation Order İhlalin Hukuki Niteliği’ emri, mağduru korumaya yöneliktir. Mahkeme emrine uymamak ‘Contempt of Court’ (mahkemeye itaatsizlik) suçu olarak da değerlendirilir ve devlete/yargıya karşı bir suç hâlini alır. Bu nedenle İngiltere’de çifte suç niteliği taşır. En fazla 5 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Polis, ihlali tespit ederse, mahkeme kararı olmadan da tutuklama yapabilir.”

Ceza Avukatı Merve Uçanok: “Uzaklaştırma kararları ve bu bağlamda verilen cezalar ‘Türk Ceza Kanunu’ değil, ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamındadır. Uzaklaştırma kararları 6 aya kadar verilebilir. Tebliğden sonra kararın süresi içinde ihlal edilmesi durumunda 3-10 gün arasında tazyik hapsi uygulanır. İhlallerin devam etmesi halinde ise tazyik hapsinin süresi uzayabilir.”