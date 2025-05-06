Derya Uluğ'a konserde kabusu yaşattı! Adli kontrolle serbest kaldı

Avrupa'daki kararlar nasıl?





Hukukçular, Türkiye ile Avrupa arasındaki ‘denetimli serbestlik’ ve ‘uzaklaştırma’ kararları arasındaki farkları Milliyet’e değerlendirdi.



Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır: “Alman Şiddete Karşı Koruma Kanunu’na göre, uzaklaştırma kararı ve tedbirlere aykırılık 2 yıla kadar hapis cezasıyla tecziye edilebiliyor. İngiltere’de de benzer hükümler içeriyor. Denetimli serbestlik tedbirlerinin ihlali hâlinde Türkiye’de olduğu gibi birçok ülkede kişinin geri kalan cezasının bir kısmını veya tamamını ceza infaz kurumunda geçirmesine ilişkin hükümler mevcut. İngiltere’de şiddet ve cinsel suç failleri denetimli serbestlik süresinin sonuna kadar infaz kurumunda kalmaktadır. Mahkum bu durumda ancak koşullu salıverilme kurulu veya İçişleri Bakanlığı kararıyla geri salıverilir. Adli kontrol kararını isteyerek yerine getirmeyen sanık hakkında hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilir. Hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de tutuklama kararı verebilir.”