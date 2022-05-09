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FenerbahçeDerbiden sonra 2 yıllık sözleşme! 7 milyon euro'dan anlaşma sağlandı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme! 7 milyon euro'dan anlaşma sağlandı
• 09 Mayıs 2022 - 07:36 • Son Güncelleme:

Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme! 7 milyon euro'dan anlaşma sağlandı

Yeni teknik direktör arayışlarına artık son veren Ali Koç'un başarılı çalıştırıcıyla 2 yıllık anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Derbiden sonra resmi olarak harekete geçmeye hazırlanan Koç'un artık bu işe nokta koyduğu öğrenilirken, sarı lacivertli yönetimin gelecek sezonun kadro mühendisliğine başladığı bildirildi.

• 09 Mayıs 2022 - 07:36 • Son Güncelleme:
1Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme 7 milyon eurodan anlaşma sağlandı
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Fenerbahçe Kulübü'nde Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından başlayan teknik direktör arayışı İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte gelecek sezona çevrildi. Sarı-lacivertliler tecrübeli teknik adamla bu süreçte galibiyet serisi yakaladı. Fenerbahçe'de sezon sonuna kısa bir süre kala Başkan Ali Koç ve kurmayları, İsmail Kartal'la sezon sonunun ardından vedalaşıp göreve dünyaca ünlü bir teknik adamı getirmeyi planlıyor.

2Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme 7 milyon eurodan anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç uzun süre Joachim Löw'le görüştü. Gerek Alman teknik direktör gerekse de Fenerbahçe'nin talepleri nedeniyle anlaşma bir türlü imzalanamadı. Fenerbahçe'de ibre yaklaşık bir ay önce Jorge Jesus'a çevrildi.

3Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme 7 milyon eurodan anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin bir numaralı ismi Ali Koç, Nisan ayının sonunda Jorge Jesus'la bir araya geldi. Dev zirvede Portekiz Cumhurbaşkanı da yer aldı. Ali Koç ve Jorge Jesus arasındaki görüşmenin fotoğrafına Milliyet ulaşmıştı. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus konusunda flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı.

4Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme 7 milyon eurodan anlaşma sağlandı

Fenerbahçe’de teknik direktör konusu artık netlik kazanıyor. Herkesin merakla beklediği Jorge Jesus konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Başkan Ali Koç bugün itibariyle yeni Portekiz seferini yapıyor. Brezilya’dan Portekiz’e dönen Jesus da Fenerbahçe’yi bekliyor.

5Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme 7 milyon eurodan anlaşma sağlandı

Başkan Ali Koç ile Jesus’un Lizbon’da görüşmeler yapacağı ve artık anlaşma konusunda adımlar atacakları kaydedildi. 67 yaşındaki çalıştırıcının 2 yıllık sözleşme konusunda ısrarcı olduğu ve bu konuda Fenerbahçe’nin de ılımlı yaklaştığı ifade edildi.

6Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme 7 milyon eurodan anlaşma sağlandı

6 yardımcısıyla beraber göreve gelecek olan Portekizli teknik direktörün 7-8 milyon euro arası bir maaş bütçesine de ‘tamam’ demeye çok sıcak olduğu belirtildi.

7Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme 7 milyon eurodan anlaşma sağlandı

Jorge Jesus ile Başkan Ali Koç arasındaki görüşmenin artık transferi bitirmeye yönelik olacağı, işin resmiyet kazanmasının an meselesi olduğu kaydedildi.

8Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme 7 milyon eurodan anlaşma sağlandı

Jorge Jesus ve ekibinin dün oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçını da Lizbon’da izlediği vurgulandı. Özellikle Jesus’un yardımcısı Joao de Deus’un hazırladığı detaylı ve olumlu raporun ikna konusunda yardımcı olduğu belirtildi.

9Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme 7 milyon eurodan anlaşma sağlandı

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Beşiktaş deplasmanındaki oyununu A Spor'da değerlendirdi.

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"Derbinin olayı yenilmeyeyimdir zaten. Bence iki maç vardı. 60'a kadar Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı oynadığı ve 60'tan sonra Fenerbahçe oynadı. Değişiklikler ve yorgunluklardan sonra olay değişmiş olabilir bunlar normal. Fenerbahçe lehine maç biterken 64'e 36'ydı topla oynama oranı"

11Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme 7 milyon eurodan anlaşma sağlandı

"Uzun toplarda Welinton Serdar Dursun'la iyi baş etti hava toplarında. Sakatlıklar vardı evet ama sahada olanları paralize olmuş gibi gördüm ben. Pas yapamadı Fenerbahçe, pas yapamadılar orta saha baskısından. Buradan ne çıkartabiliriz? Gustavo çok eleştiriliyor ama Crespo olsaydı da oynayamayacaktı."

12Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme 7 milyon eurodan anlaşma sağlandı

"60'tan sonra top Fenerbahçe'de gibi görünse de Beşiktaş kalesini doğru kapattı. Kim galibiyete yakın oynadı dersek Beşiktaş oynadı. Direkten döndü, penaltı kaçırdılar."

13Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme 7 milyon eurodan anlaşma sağlandı

"Beşiktaş galibiyete yakın taraftı ama özellikle iki sarı çıkan pozisyonda da kırmızı çıkarabilirdi hakem"

14Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme 7 milyon eurodan anlaşma sağlandı

"Jorge Jesus görüşmelerinin ortaya çıkması için derbi de beklendi. Ali bey geçen günkü basın toplantısında İsmail hocayla transferler için görüştüğünü söylemişti. Divan toplantısında bu takım bu noktadaysa İsmail Kartal'ın sayesindedir dedi. Hocaya orada jest yaptı. Sözlerini bitirirken teknik direktör konusunda açıklama yapmayacağım dedi."

15Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme 7 milyon eurodan anlaşma sağlandı

 

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