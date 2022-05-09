Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme! 7 milyon euro'dan anlaşma sağlandı
Yeni teknik direktör arayışlarına artık son veren Ali Koç'un başarılı çalıştırıcıyla 2 yıllık anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Derbiden sonra resmi olarak harekete geçmeye hazırlanan Koç'un artık bu işe nokta koyduğu öğrenilirken, sarı lacivertli yönetimin gelecek sezonun kadro mühendisliğine başladığı bildirildi.
Fenerbahçe Kulübü'nde Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından başlayan teknik direktör arayışı İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte gelecek sezona çevrildi. Sarı-lacivertliler tecrübeli teknik adamla bu süreçte galibiyet serisi yakaladı. Fenerbahçe'de sezon sonuna kısa bir süre kala Başkan Ali Koç ve kurmayları, İsmail Kartal'la sezon sonunun ardından vedalaşıp göreve dünyaca ünlü bir teknik adamı getirmeyi planlıyor.
Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç uzun süre Joachim Löw'le görüştü. Gerek Alman teknik direktör gerekse de Fenerbahçe'nin talepleri nedeniyle anlaşma bir türlü imzalanamadı. Fenerbahçe'de ibre yaklaşık bir ay önce Jorge Jesus'a çevrildi.
Fenerbahçe'nin bir numaralı ismi Ali Koç, Nisan ayının sonunda Jorge Jesus'la bir araya geldi. Dev zirvede Portekiz Cumhurbaşkanı da yer aldı. Ali Koç ve Jorge Jesus arasındaki görüşmenin fotoğrafına Milliyet ulaşmıştı. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus konusunda flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı.
"Uzun toplarda Welinton Serdar Dursun'la iyi baş etti hava toplarında. Sakatlıklar vardı evet ama sahada olanları paralize olmuş gibi gördüm ben. Pas yapamadı Fenerbahçe, pas yapamadılar orta saha baskısından. Buradan ne çıkartabiliriz? Gustavo çok eleştiriliyor ama Crespo olsaydı da oynayamayacaktı."
"Jorge Jesus görüşmelerinin ortaya çıkması için derbi de beklendi. Ali bey geçen günkü basın toplantısında İsmail hocayla transferler için görüştüğünü söylemişti. Divan toplantısında bu takım bu noktadaysa İsmail Kartal'ın sayesindedir dedi. Hocaya orada jest yaptı. Sözlerini bitirirken teknik direktör konusunda açıklama yapmayacağım dedi."