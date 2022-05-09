Derbiden sonra 2 yıllık sözleşme! 7 milyon euro'dan anlaşma sağlandı

"Uzun toplarda Welinton Serdar Dursun'la iyi baş etti hava toplarında. Sakatlıklar vardı evet ama sahada olanları paralize olmuş gibi gördüm ben. Pas yapamadı Fenerbahçe, pas yapamadılar orta saha baskısından. Buradan ne çıkartabiliriz? Gustavo çok eleştiriliyor ama Crespo olsaydı da oynayamayacaktı."