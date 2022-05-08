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BeşiktaşDerbi sonrası Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Saha karıştı, protokol tribününde...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Derbi sonrası Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Saha karıştı, protokol tribününde...
• 08 Mayıs 2022 - 23:09 • Son Güncelleme:

Derbi sonrası Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Saha karıştı, protokol tribününde...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev derbi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından VIP tribününün olduğu bölüm karışırken Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı gerçekleşti. İşte son dakika haberinin detayları...

• 08 Mayıs 2022 - 23:09 • Son Güncelleme:
1Derbi sonrası Fenerbahçe otobüsüne saldırı Saha karıştı, protokol tribününde...
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin btiş düdüğünün ardından hem saha içi hem saha dışında büyük gerginlik yaşandı.

2Derbi sonrası Fenerbahçe otobüsüne saldırı Saha karıştı, protokol tribününde...

VIP tribününün olduğu bölümde bazı taraftarların futbolculara tepki gösterdiği gözlemlenirken Beşiktaş'tan Umut Meraş'ın da gösterilen tepkilere cevap verdiği görüldü.

3Derbi sonrası Fenerbahçe otobüsüne saldırı Saha karıştı, protokol tribününde...

Polis ekipleri olaya el attı ve gerginliğe sebebiyet veren taraftarları kontrol altına aldı.

4FENERBAHÇE TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRI

FENERBAHÇE TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı gerçekleşti.

5Derbi sonrası Fenerbahçe otobüsüne saldırı Saha karıştı, protokol tribününde...

Milliyet'te yer alan habere göre; Maç sonu protokol tribününden çıkan bir Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe takım otobüsünü tekmeledi ve otobüs şoförüne küfür etti.

6Derbi sonrası Fenerbahçe otobüsüne saldırı Saha karıştı, protokol tribününde...

Fenerbahçe takım otobüsü şoförünün ise Beşiktaş taraftarına "Size yakışıyor mu akıllı olun" dediği öğrenildi.

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