• 08 Mayıs 2022 - 23:09 • Son Güncelleme:
Derbi sonrası Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Saha karıştı, protokol tribününde...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev derbi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından VIP tribününün olduğu bölüm karışırken Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı gerçekleşti. İşte son dakika haberinin detayları...
• 08 Mayıs 2022 - 23:09 • Son Güncelleme:
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin btiş düdüğünün ardından hem saha içi hem saha dışında büyük gerginlik yaşandı.
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FENERBAHÇE TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRI
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı gerçekleşti.
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Fenerbahçe takım otobüsü şoförünün ise Beşiktaş taraftarına "Size yakışıyor mu akıllı olun" dediği öğrenildi.