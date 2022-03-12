Derbi öncesi Torrent'ten akıllara durgunluk veren karar! 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik

İtalyan ekibi sezon sonunda bir kez daha teklife hazırlanırken, Güney İtalya ekibinin taraftarları da sosyal medyada yönetimlerinin büyük hata yaptığını itiraf etti. Marcao, grup aşaması sonrası oynadığı 7 Avrupa Ligi maçının 6'sında sahanın en iyisi olmayı başardı.