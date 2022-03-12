• 12 Mart 2022 - 13:51 • Son Güncelleme:
Derbi öncesi Torrent'ten akıllara durgunluk veren karar! 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik
Nou Camp'ta dünya devi Barcelona ile 0-0 berabere kalarak tur şansını bir hayli yukarılara çıkaran Galatasaray'da İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in 5 yıldızı Beşiktaş derbisinde dinlendireceği öğrenildi.
• 12 Mart 2022 - 13:51 • Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi.
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Sarı-kırmızılılar, 14 Mart Pazartesi günü oynanacak dev derbi için hazırlıklarını İzmir'de sürdürüyor.
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Teknik direktör Domenec Torrent, Barcelona ile oynanacak rövanş maçını düşünerek Beşiktaş karşısına daha farklı bir 11'le çıkmayı planlıyor.
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Savunmada Nelsson veya Marcao'dan biri dinlendirilecek ve yerine Semih Kaya forma giyecek.
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