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GalatasarayDerbi öncesi Torrent'ten akıllara durgunluk veren karar! 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik
HaberlerGalatasaray Haberleri Derbi öncesi Torrent'ten akıllara durgunluk veren karar! 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik
• 12 Mart 2022 - 13:51 • Son Güncelleme:

Derbi öncesi Torrent'ten akıllara durgunluk veren karar! 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik

Nou Camp'ta dünya devi Barcelona ile 0-0 berabere kalarak tur şansını bir hayli yukarılara çıkaran Galatasaray'da İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in 5 yıldızı Beşiktaş derbisinde dinlendireceği öğrenildi.

• 12 Mart 2022 - 13:51 • Son Güncelleme:
1Derbi öncesi Torrentten akıllara durgunluk veren karar 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi.

2Derbi öncesi Torrentten akıllara durgunluk veren karar 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik

Sarı-kırmızılılar, 14 Mart Pazartesi günü oynanacak dev derbi için hazırlıklarını İzmir'de sürdürüyor.

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Teknik direktör Domenec Torrent, Barcelona ile oynanacak rövanş maçını düşünerek Beşiktaş karşısına daha farklı bir 11'le çıkmayı planlıyor.

4Derbi öncesi Torrentten akıllara durgunluk veren karar 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik

Bazı oyuncularını dinlendirmek isteyen İspanyol teknik adamın, Barça maçının 11'ine göre kadroda 5 kişilik bir rotasyona gitmeyi düşündüğü öğrenildi.

5Derbi öncesi Torrentten akıllara durgunluk veren karar 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik

Buna göre ilk değişiklik kalede yaşanacak. Barcelona maçının kahramanlarından Inaki Pena'yı kulübeye çekecek olan Torrent, kaleyi Muslera'ya teslim edecek.

6Derbi öncesi Torrentten akıllara durgunluk veren karar 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik

Savunmada Nelsson veya Marcao'dan biri dinlendirilecek ve yerine Semih Kaya forma giyecek.

7Derbi öncesi Torrentten akıllara durgunluk veren karar 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik

Sol bekte ise son haftaların formda ismi Van Aanholt, derbiye edek kulübesinde başlayacak. Hollandalı yıldızın yerine Ömer Bayram'ın görev yapması bekleniyor.

8Derbi öncesi Torrentten akıllara durgunluk veren karar 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik

Kanatlar ve hücumda ise Ryan Babel ve Mostafa Mohamed'in yerine Barış Alper Yılmaz ile Halil Dervişoğlu'nun forma giyebileceği belirtiliyor.

9Derbi öncesi Torrentten akıllara durgunluk veren karar 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik

Sezon başında Marcao için nabız yoklayan Napoli, Galatasaray yönetiminin 12.5 milyon Euro'luk isteği sonrasında bu fiyatı çok bulup geri adım atmıştı.

10Derbi öncesi Torrentten akıllara durgunluk veren karar 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik

Avrupa Ligi'ndeki performansı ile büyük beğeni toplayan Brezilyalı stoper, Barcelona karşısındaki oyunu ile de İtalyanları bir kez daha büyüledi.

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İtalyan ekibi sezon sonunda bir kez daha teklife hazırlanırken, Güney İtalya ekibinin taraftarları da sosyal medyada yönetimlerinin büyük hata yaptığını itiraf etti. Marcao, grup aşaması sonrası oynadığı 7 Avrupa Ligi maçının 6'sında sahanın en iyisi olmayı başardı.

12Derbi öncesi Torrentten akıllara durgunluk veren karar 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik

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