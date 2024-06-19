Depremzede akademisyenden deprem parkı projesi

Projenin aynı zamanda da toplumsal bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade eden Dr. Solak, “6 Şubat depremlerini Kahramanmaraş’ta yaşamam bu projeyi yaptırmamda en büyük etken oldu. Çünkü o çaresizliği yaşadık. Depremi yaşamak apayrı acıyken deprem sonrasını da yaşamak bambaşka bir acı deneyim oldu. Bu nedenle de her kentte bir deprem parkının olmamasını acı bir şekilde deneyimledim. Öğrencilerim ve Siirt halkıyla da bunu bilgilendirme amacıyla çalışmayı yürütmeyi uygun gördüm. Yakınlarını kaybetmiş biri olarak deprem parklarının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Deprem anında yaşanan çaresizlik ve sonrasındaki o toparlanma süreci toplum olarak aslında ne kadar hazır olmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi. Depremden sonra binadan çıkabildiysek, nereye gideceğimizi bilememe deneyimi o kadar kötü bir histir ki bu yüzden deprem parkı projesini, özellikle birinci derece deprem kuşağında yer alan kentlerde olması gerekmektedir. Bu proje hem akademik hem de sosyal açıdan büyük bir öneme sahiptir. Öğrencilerimiz de örnek bir alan üzerinde, Siirt’teki millet bahçesi üzerinde çalışma yaptı, mesleki bilgilerini yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buldu. Bu proje sayesinde de halkımızı da deprem konusunda bilinçlenmesine ve hazırlıklı olmasına katkıda bulunduk” diye konuştu.