Depremzede akademisyenden deprem parkı projesi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Esra Bayazıt Solak, öğrencileriyle birlikte, tasarım stüdyosu dersinde ‘deprem parkı’ projesini hazırladı. Deprem parklarının, yaşanabilecek depremlerin ardından toplanma ve yaşam alanı sunması amacıyla hızlı ve etkin olarak kullanılabileceğini belirten Solak, “Depremden sonra binadan çıkabildiysek, nereye gideceğimizi bilememe deneyimi kötü bir histir. Çünkü o çaresizliği yaşadık. Bu nedenle de her kentte bir deprem parkının olmamasını acı bir şekilde deneyimledim. Projemizi deprem riski yüksek kentlerdeki belediyelerimizle de paylaşmak istiyoruz” dedi.
Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)
• 19 Haziran 2024 - 13:51 • Son Güncelleme:
Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)
• 19 Haziran 2024 - 13:51 • Son Güncelleme: