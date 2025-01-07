Deprem uyarısı! 'Her an 6.6 büyüklüğünde depreme hazır olun'
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz’de son yıllarda heyelan ve sel başta olmak üzere yoğun görülen doğal afetleri değerlendirdi. Heyelan artışında depremlerin tetikleyici etkisi olduğunu belirten Bektaş, “Karadeniz sahili, her an 6.6 büyüklüğünde ya da daha üstünde bir depreme hazır olmalıdır. Sahil kesimleri çok daha tehlikeli ve risklidir” diye konuştu.
İHA
• 07 Ocak 2025 - 09:52 • Son Güncelleme:
İHA
• 07 Ocak 2025 - 09:52 • Son Güncelleme: