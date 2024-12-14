Deprem oldu sandılar, gerçek başka çıktı! Bina tahliye edildi, polis nöbet tuttu
Rize'de fırtına sonrası dış sıvaları düşen ve tedbir amaçlı tahliye edilen 8 katlı apartmanda yaşayanlar, korku dolu geceyi anlattı. Kemal Pehlivan, "Televizyon seyrediyordum. 'Eşim deprem oluyor' diye bağırdı. Ben de televizyon alt yazılarına baktım. Öyle bir şey yok. Dalganın sahile vurma etkisiyle ev sallandı" dedi.
Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)
• 14 Aralık 2024 - 12:46 • Son Güncelleme:
Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)
• 14 Aralık 2024 - 12:46 • Son Güncelleme: