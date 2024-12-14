Deprem oldu sandılar, gerçek başka çıktı! Bina tahliye edildi, polis nöbet tuttu

Binanın katlarında hiçbir şey yok. Ancak zemin katta önceden beri sorunlar var. Bazı yerlerde demirler dışarı çıkıp, oksitlenme olmuş. Yetkililer, bina boşalacak diye karar verdi. Biz de binayı acil boşalttık. Yanımıza bir şey alamadık. Şimdi geldik, binanın önünde ilgililerden destek bekliyoruz. Burada 32 hane kalıyor" dedi.