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Gündem(Deprem konutları kura çekimi) Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman, Deprem bölgesi konutları ne zaman teslim edilecek? Hatay, Malatya, Urfa, Adıyaman, Elazığ
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(Deprem konutları kura çekimi) Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman, Deprem bölgesi konutları ne zaman teslim edilecek? Hatay, Malatya, Urfa, Adıyaman, Elazığ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından ilk etapta inşa edilen deprem konutları teslim ediliyor. Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekimi yapılacak. Peki, Hatay, Malatya, Urfa, Adıyaman, Elazığ Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman? Deprem bölgesi konutları ne zaman teslim edilecek? İşte deprem konutları kura sonuçları…

• 03 Şubat 2024 - 10:57 • Son Güncelleme:
• 03 Şubat 2024 - 10:57 • Son Güncelleme:
1(Deprem konutları kura çekimi) Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman, Deprem bölgesi konutları ne zaman teslim edilecek Hatay, Malatya, Urfa, Adıyaman, Elazığ

6 Şubat asrın felaketi depremler, 11 ili doğrudan etkilemiş 680 bin civarında ev, konut, 170 bin civarında da tek katlı iş yeri, depo, ahır gibi yerin depremde hasar gördüğü tespit edilmişti. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni gerçekleştiriliyor. Peki, Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman, Deprem bölgesi konutları ne zaman teslim edilecek?

2DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.

3KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Önümüzdeki iki ay içerisinde bölgede tam 75 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek. Cumhurbaşkanı daha sonra Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak. Erdoğan, 6 Şubat'ta ise depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gidecek.

4(Deprem konutları kura çekimi) Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman, Deprem bölgesi konutları ne zaman teslim edilecek Hatay, Malatya, Urfa, Adıyaman, Elazığ

Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni; 3 Şubat saat 16:00'da Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

5AY SONUNA KADAR TESLİM

AY SONUNA KADAR TESLİM

TOKİ tarafından inşa edilen 31 bin 654 konuttan 6 bin 416'sı şubat ayı sonuna kadar teslim edilecek. Cumhubaşkanı Erdoğan'ın hafta içi Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da düzenlenecek anahtar teslim törenlerine katılması bekleniyor.

675 BİN VATANDAŞA KONUTLARI TESLİM EDİLECEK

75 BİN VATANDAŞA KONUTLARI TESLİM EDİLECEK

Geçtiğimiz günlerde deprem konutlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da kura çekimini başlatacaklarını belirterek, şu bilgileri paylaşmıştı:

7(Deprem konutları kura çekimi) Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman, Deprem bölgesi konutları ne zaman teslim edilecek Hatay, Malatya, Urfa, Adıyaman, Elazığ

"Pazar günü de Gaziantep İslahiye'deyiz. Daha sonraki salı günü hem anma törenleri hem de yine kura çekimi için Kahramanmaraş'ta olacağız. Şanlıurfa, Adıyaman, her gün bir ilimizde kura çekerek vatandaşlarımıza evlerini vermeyi planladık. İnşallah gerçekleştirmiş olacağız. İki ay içerisinde tam 75 bin konutu hak sahiplerine veriyoruz.

8(Deprem konutları kura çekimi) Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman, Deprem bölgesi konutları ne zaman teslim edilecek Hatay, Malatya, Urfa, Adıyaman, Elazığ

Yani yarından başlayarak yaptığımız kura çekilişleriyle hak sahibi olarak bizim kayıtlarımıza düşen vatandaşlarımıza, 75 bin vatandaşımıza oturabilecekleri o güvenli konutları teslim etmeye başlıyoruz.

9(Deprem konutları kura çekimi) Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman, Deprem bölgesi konutları ne zaman teslim edilecek Hatay, Malatya, Urfa, Adıyaman, Elazığ

Her ayın sonuna kadar da özellikle nisan, mayıs aylarından başlayarak 15-20 bin civarında konutun teslimatını yapmış olacağız. Depremin nasıl ilk gününden itibaren ayaktaysak, o bölgede yaraların sarılabilmesi adına çaba göstermişsek aynı hızla heyecanla gayretle o bölgedeki yaraları sarmaya da devam ediyoruz.

10(Deprem konutları kura çekimi) Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman, Deprem bölgesi konutları ne zaman teslim edilecek Hatay, Malatya, Urfa, Adıyaman, Elazığ

Bütün vatandaşlarımızın huzurla evlerine oturacakları ortamı sağlayıncaya kadar dur durak bilmeden koşmaya devam edeceğiz."