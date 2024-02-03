(Deprem konutları kura çekimi) Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman, Deprem bölgesi konutları ne zaman teslim edilecek? Hatay, Malatya, Urfa, Adıyaman, Elazığ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından ilk etapta inşa edilen deprem konutları teslim ediliyor. Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekimi yapılacak. Peki, Hatay, Malatya, Urfa, Adıyaman, Elazığ Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman? Deprem bölgesi konutları ne zaman teslim edilecek? İşte deprem konutları kura sonuçları…
• 03 Şubat 2024 - 10:57 • Son Güncelleme:
• 03 Şubat 2024 - 10:57 • Son Güncelleme: