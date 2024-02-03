(Deprem konutları kura çekimi) Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman, Deprem bölgesi konutları ne zaman teslim edilecek? Hatay, Malatya, Urfa, Adıyaman, Elazığ

"Pazar günü de Gaziantep İslahiye'deyiz. Daha sonraki salı günü hem anma törenleri hem de yine kura çekimi için Kahramanmaraş'ta olacağız. Şanlıurfa, Adıyaman, her gün bir ilimizde kura çekerek vatandaşlarımıza evlerini vermeyi planladık. İnşallah gerçekleştirmiş olacağız. İki ay içerisinde tam 75 bin konutu hak sahiplerine veriyoruz.