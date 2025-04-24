Deprem anında canını hiçe saydı! Bayılan müşteriyi dışarı taşıdı: O anlar kamerada

İkinci defa deneyip kalktım ve dışarı çıkardım. Bunu vatandaşlık görevi olarak gördüm. Bir çıkar amacı gütmeden içeri girdim. İçeride bayılan biri vardı ve ona yardım etmem lazımdı. İçimden gelen bir hisle beraber içeri daldım" dedi.