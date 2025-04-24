Deprem anında canını hiçe saydı! Bayılan müşteriyi dışarı taşıdı: O anlar kamerada
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Esenler'de bir kafede oturan müşteri korkudan baygınlık geçirdi. Kafede garsonluk yapan 23 yaşındaki Murathan Karakuzu sarsıntıya rağmen içeri girip bayılan müşteriyi kucaklayarak dışarı çıkardı. Yaşanan o anlar kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)-
• 24 Nisan 2025 - 16:24 • Son Güncelleme:
Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)-
• 24 Nisan 2025 - 16:24 • Son Güncelleme: