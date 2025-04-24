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GündemDeprem anında canını hiçe saydı! Bayılan müşteriyi dışarı taşıdı: O anlar kamerada
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Deprem anında canını hiçe saydı! Bayılan müşteriyi dışarı taşıdı: O anlar kamerada

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Esenler'de bir kafede oturan müşteri korkudan baygınlık geçirdi. Kafede garsonluk yapan 23 yaşındaki Murathan Karakuzu sarsıntıya rağmen içeri girip bayılan müşteriyi kucaklayarak dışarı çıkardı. Yaşanan o anlar kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)-
• 24 Nisan 2025 - 16:24 • Son Güncelleme:
Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)-
• 24 Nisan 2025 - 16:24 • Son Güncelleme:
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İstanbul'da dün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depreme Esenler'de bir kadın oturduğu kafede yakalandı. Depremden kaçmaya çalışan kadın korkudan baygınlık geçirdi.

2Deprem anında canını hiçe saydı Bayılan müşteriyi dışarı taşıdı: O anlar kamerada

Arkadaşlarının çığlıkları üzerine kadının bayıldığını gören kafenin garsonu Murathan Karakuzu, sarsıntıya rağmen canını hiçe sayarak bayılan kadını kucaklayıp dışarı çıkardı.

3İÇİMDEN GELEN HİSLE İÇERİ DALDIM

'İÇİMDEN GELEN HİSLE İÇERİ DALDIM'

Yaşananları anlatan 23 yaşındaki Karakuzu, "Mutfak tarafındaydım. Ardından duvarların sallandığını gördüm. Ben en başta başımın döndüğünü sandım. Sonrasında da çığlık sesleri duyuldu. Deprem olduğunu anladım. Kendimi önce dışarı attım.

4Deprem anında canını hiçe saydı Bayılan müşteriyi dışarı taşıdı: O anlar kamerada

Daha sonra burada bir çocuğun sıkıştığını gördüm ve onu çıkardım. 23 Nisan'dan dolayı üst katta kadın ve çocukların yoğunlukta olduğunu biliyordum.

5Deprem anında canını hiçe saydı Bayılan müşteriyi dışarı taşıdı: O anlar kamerada

Onların daha rahat çıkabilmesi için yolu açmaya çalıştım. Yukarıda müşteri kalmadığını düşünüp ben de dışarı çıktım ama bir kişinin bayıldığını duydum.

6Deprem anında canını hiçe saydı Bayılan müşteriyi dışarı taşıdı: O anlar kamerada

O anda kendimi direkt içeri attım. Kadını kucaklayıp dışarı çıkardım. En başta kucakladım tam kalkacakken artçı oldu. Orada dengemi kaybettim.

7Deprem anında canını hiçe saydı Bayılan müşteriyi dışarı taşıdı: O anlar kamerada

İkinci defa deneyip kalktım ve dışarı çıkardım. Bunu vatandaşlık görevi olarak gördüm. Bir çıkar amacı gütmeden içeri girdim. İçeride bayılan biri vardı ve ona yardım etmem lazımdı. İçimden gelen bir hisle beraber içeri daldım" dedi.

8Deprem anında canını hiçe saydı Bayılan müşteriyi dışarı taşıdı: O anlar kamerada