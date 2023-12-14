Deprem açıklaması! İstanbul'un en riskli ilçeleri belli oldu, Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Süre doldu, her an olabilir
İstanbul için deprem uyarısı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan geldi. Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında 22 bloklu 370 konutta yıkım çalışmaları başladı. Yıkımı yerinde inceleyen deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Marmara’da en son 1766’da çifte bir deprem olmuş. Bunun süresi doldu. Dolayısıyla her an Marmara’da bir deprem olma potansiyeli var" dedi.
İrem Çağla ZİNCİRLİ-Erdi DEMİR/İSTANBUL, (DHA)
• 14 Aralık 2023 - 14:21 • Son Güncelleme:
İrem Çağla ZİNCİRLİ-Erdi DEMİR/İSTANBUL, (DHA)
• 14 Aralık 2023 - 14:21 • Son Güncelleme: