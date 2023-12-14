Deprem açıklaması! İstanbul'un en riskli ilçeleri belli oldu, Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Süre doldu, her an olabilir

Ayrıca ekonomik verileri düşündüğünüzde buranın ne kadar önemli bir bölge olduğunu hepimiz biliyoruz. Büyükçekmece’de bunlardan bir tanesi. Bu hassasiyeti açısından hem Büyükçekmece’de hem İstanbul ve Marmara’ da kentsel dönüşüm çok gerekli . Bu anlamda 1999 depreminden sonra hukuki sorunlar ve finansal sorunlar açısından bir gecikmişlik var. Bunu artık geciktiremeyiz" dedi.