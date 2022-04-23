• 23 Nisan 2022 - 10:42 • Son Güncelleme:
Deniz Can Aktaş ve kıskançlık açıklaması! Hafsanur Sancaktutan: Çok denk gelemiyoruz
Dijital platformda yayınlanacak 'Dünya ile Benim Aramda' dizisinin kadrosunda yer alan Hafsanur Sancaktutan, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. İş toplantısından çıkan genç oyuncu, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.
• 23 Nisan 2022 - 10:42 • Son Güncelleme:
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Yeni dizisi hakkında konuşan Hafsanur Sancaktutan, "Buğra ve Demet'le çalışmak çok keyifli. Çok eğlenceli geçiyor o yüzden" sözleriyle, beraber rol arkadaşları Buğra Gülsoy ve Demet Özdemir'den övgüyle bahsetti.
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"DENİZ CAN İLE ÇOK DENK GELEMİYORUZ"
Uzun süredir Deniz Can Aktaş ile aşk yaşayan Sancaktutan, "Deniz Can da çok yoğun, çok denk gelemiyoruz.
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