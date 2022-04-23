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MagazinDeniz Can Aktaş ve kıskançlık açıklaması! Hafsanur Sancaktutan: Çok denk gelemiyoruz
HaberlerMagazin Haberleri Deniz Can Aktaş ve kıskançlık açıklaması! Hafsanur Sancaktutan: Çok denk gelemiyoruz
• 23 Nisan 2022 - 10:42 • Son Güncelleme:

Deniz Can Aktaş ve kıskançlık açıklaması! Hafsanur Sancaktutan: Çok denk gelemiyoruz

Dijital platformda yayınlanacak 'Dünya ile Benim Aramda' dizisinin kadrosunda yer alan Hafsanur Sancaktutan, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. İş toplantısından çıkan genç oyuncu, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

• 23 Nisan 2022 - 10:42 • Son Güncelleme:
1Deniz Can Aktaş ve kıskançlık açıklaması Hafsanur Sancaktutan: Çok denk gelemiyoruz
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Yeni dizisi hakkında konuşan Hafsanur Sancaktutan, "Buğra ve Demet'le çalışmak çok keyifli. Çok eğlenceli geçiyor o yüzden" sözleriyle, beraber rol arkadaşları Buğra Gülsoy ve Demet Özdemir'den övgüyle bahsetti.

2DENİZ CAN İLE ÇOK DENK GELEMİYORUZ

"DENİZ CAN İLE ÇOK DENK GELEMİYORUZ"

Uzun süredir Deniz Can Aktaş ile aşk yaşayan Sancaktutan, "Deniz Can da çok yoğun, çok denk gelemiyoruz.

3Deniz Can Aktaş ve kıskançlık açıklaması Hafsanur Sancaktutan: Çok denk gelemiyoruz

Zaman geçiremiyoruz ama yazı düşünüyoruz, boş zamanları düşünüyoruz. Ben Çeşme'de çalışırken de ayrı kaldık ama anlayışlıyız bu konuda" dedi.

4TERCİH KİŞİNİN KENDİSİNE KALIYOR

"TERCİH KİŞİNİN KENDİSİNE KALIYOR"

Hafsanur Sancaktutan, "Senaryo okurken fikir alışverişi yapıyor musunuz? sorusunu ise "Fikir alışverişi oluyor ama tercih yine kişinin kendisine kalıyor" şeklinde cevapladı.

5Deniz Can Aktaş ve kıskançlık açıklaması Hafsanur Sancaktutan: Çok denk gelemiyoruz

Öte yandan sevgilisi ile aralarında kıskançlık olmadığını belirten oyuncu, "İkimiz de aynı sektördeyiz ve hiç böyle bir şey yaşamadık" ifadelerini kullandı.

6Deniz Can Aktaş ve kıskançlık açıklaması Hafsanur Sancaktutan: Çok denk gelemiyoruz

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