Demirören Yayınları Sultan Abdülmecid’e sunulan Ayasofya albümünün tıpkıbasımını yaptı
Sultan Abdülmecid tarafından Ayasofya Camii’nin restorasyonunda görevlendirilen Fossati kardeşlerin onarımlarını ve restorasyon öncesini gösteren gravürler kitaplaştırıldı. Fossati kardeşler, o dönem onardıkları Ayasofya’nın 25 adet gravürünü albüm halinde Abdülmecid’e hediye etmişti. Demirören Yayınları da Abdülmecid’e hediye edilen gravürlerin tıpkıbasımı olan 'Ayasofya' adlı kitabı özgün boyutlarında yeniden yayımladı. Araştırmacı-yazar Erhan Altunay ve Arkeolog Dr. Murat Sav, kitabın Ayasofya’nın tarihi açısından çok önemli belge olduğunu söylüyor.
Tuçe GÖLCÜ-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)
• 19 Kasım 2024 - 10:29 • Son Güncelleme:
Tuçe GÖLCÜ-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)
• 19 Kasım 2024 - 10:29 • Son Güncelleme: