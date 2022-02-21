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MagazinDemi Burnett otistik olduğunu açıkladı!
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• 21 Şubat 2022 - 15:21 • Son Güncelleme:

Demi Burnett otistik olduğunu açıkladı!

'The Bachelor' adlı reality şovla ünlenen 26 yaşındaki Demi Burnett, psikolojik test yaptırdığını ve test sonucunda otistik olduğunu öğrendiğini açıkladı. Burnett, "Tek istediğim daha kaliteli bir yaşam" ifadelerini kullandı.

• 21 Şubat 2022 - 15:21 • Son Güncelleme:
1Demi Burnett otistik olduğunu açıkladı
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'The Bachelor' adlı reality şovla adını duyuran Demi Burnett (26), yaptırdığı psikolojik test sonucunda otistik olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

2BEN AÇIK FİKİRLİ OLMAYI ÖNERİRİM

'BEN AÇIK FİKİRLİ OLMAYI ÖNERİRİM'

Durumu, Instagram hesabından duyuran Burnett, "Psikolojik bir test yaptırdım ve çıkan sonuca göre otistiğim. 'Otizm' denildiğinde bu insanlar için bir damgalanma söz konusu hep. Ben, açık fikirli olmayı ve kabullenmeyi öneririm" dedi.

3TÜM MÜCADELEMİ PAYLAŞACAĞIM

'TÜM MÜCADELEMİ PAYLAŞACAĞIM'

"Tek istediğim daha kaliteli bir yaşam" diyen Demi Burnett, "Bu noktaya nasıl geldiğimi ve bu süreçte yaşadıklarımı paylaşmaya devam edeceğim. Tüm acımı ve verdiğim mücadele ilgili hikayemi daha fazla paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

4Demi Burnett otistik olduğunu açıkladı

Kendisi gibi otizmli olan insanların yalnız olmadıklarını bilmeleri gerektiğini dile getiren Burnett, "Her şey daha iyi olabilir ve en önemlisi bu sizin suçunuz değil" diyerek, sözlerini noktaladı.

5Demi Burnett otistik olduğunu açıkladı

Bu sözlerinin ardından ünlü isme çok sayıda destek mesajı yağdı. Model Ashley Haas, iki kuzeninin otistik olduğunu belirterek, "Onlar bana göre mükemmel insanlar, tıpkı senin gibi. Kendinizi asla sorgulamayın. Seninle gurur duyuyorum" dedi.

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