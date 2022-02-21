• 21 Şubat 2022 - 15:21 • Son Güncelleme:
Demi Burnett otistik olduğunu açıkladı!
'The Bachelor' adlı reality şovla ünlenen 26 yaşındaki Demi Burnett, psikolojik test yaptırdığını ve test sonucunda otistik olduğunu öğrendiğini açıkladı. Burnett, "Tek istediğim daha kaliteli bir yaşam" ifadelerini kullandı.
• 21 Şubat 2022 - 15:21 • Son Güncelleme:
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'The Bachelor' adlı reality şovla adını duyuran Demi Burnett (26), yaptırdığı psikolojik test sonucunda otistik olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.
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