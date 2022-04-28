• 28 Nisan 2022 - 12:11 • Son Güncelleme:
Demet Özdemir'in saatinin fiyatı dudak uçuklattı!
Oğuzhan Koç ile ayrılıp yeniden barışan ve evlilik teklifi alan Demet Özdemir şu sıralar evlilik hazırlığında. Hem iş hem de özel hayatıyla gündeme gelen Demet Özdemir'in stili ve kıyafetlerine ödediği para da konuşuluyor. Oyuncunun son olarak giydiği cesur elbise bakın kaç TL?
• 28 Nisan 2022 - 12:11 • Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Özdemir, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan Özdemir süper mini dekolteli elbisesiyle hayranlarını mest etti. Oyuncunun sade tarzı ve kolundaki saat merak konusu oldu.