Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinDemet Özdemir'in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!
HaberlerMagazin Haberleri Demet Özdemir'in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!
• 28 Şubat 2022 - 12:23 • Son Güncelleme:

Demet Özdemir'in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz gün 30. yaşını arkadaşları ve sevgilisi Oğuzhan Koç ile kutlayan Demet Özdemir'in elbisesinin arkası olay olmuştu. Önü oldukça sade olan ancak arkasında kalça kısmına kadar açık olan elbisenin fiyatı herkesi şoke etti. Özdemir'in takılarıyla birlikte kombinin toplam değeri ise 113 bin TL.

• 28 Şubat 2022 - 12:23 • Son Güncelleme:
1Demet Özdemirin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
ABONE OL

Demet Özdemir'in doğum günü kombini sosyal medyada gündem oldu. Ön tarafı sade olan elbisenin arka tarafı hiç beğenilmedi. Hem ayakkabıları hem takıları hem de elbisenin arkasındaki kurdele sosyal medyada epey konuşuldu.

2Demet Özdemirin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Kıyafetlerinin fiyatıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir doğum günü kombini için kesenin ağzını açtı. Ünlü oyuncunun tartışmalara neden olan beyaz elbisesinin fiyatı 46 bin TL iken ayakkabısının da 5 bin 600 lira olduğu öğrenildi.

3TAKILARI DA PAHALI

TAKILARI DA PAHALI

Güzel oyuncunun tercih ettiği aksesuarları da en az kıyafeti kadar dikkat çekti. Sade aksesuarlar tercih eden Özdemir'in küpesi 19 bin 700, bilekliği ise 42 bin 300 TL. Demet Özdemir'in toplam kombinin fiyatı ise 113 bin 200 TL.

4YORUMLAR HİÇ İYİ DEĞİLDİ

YORUMLAR HİÇ İYİ DEĞİLDİ

Demet Özdemir'in elbisesinin fiyatını görenler "Hediye paketi gibi olmuş çok absürt duruyor", "Pahalı olunca şık sanıyor", "Biz de elektrik faturasını nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyoruz" yorumları yaptı.

5Demet Özdemirin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Oğuzhan Koç sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından da kutlamayı ihmal etmedi. Koç, "Dünyanın en güzel gülüşünün, en tatlı bakışının, en sıcak kalbinin tam yanındayım. Çok şanslıyım. İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü. Demet Özdemir ise sosyal medyada gündem olan sevgilisinin romantik mesajına, kalp emojisiyle birlikte "Sevgilim! Kalbin kalbimde" yanıtını verdi.

6Demet Özdemirin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü çift pastayı beraber kesti ve bu anlar sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin pozuna bir kısım takipçi "Hiç samimi gelmiyorlar" derken bazı takipçiler ise "Çok yakışıyorsunuz" yazdı.

7Demet Özdemirin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

30 yaşına giren Demet Özdemir, doğum günü paylaşımı yaptı. Özdemir bu pozunun altına '30 ürkütücü gelebilir , ama girince ısınıyorsun …🥶 Bizi biz yapan , her zaman iyiye güzele yönlendiren insanlar oldukça sırtınız hiç bir yaşta yere gelmez … Asıl iyi ki siz varsınız' notunu düştü.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Engin'in hayaleti, Ceylin'in peşinde!

Engin'in hayaleti, Ceylin'in peşinde!

Demet Özdemir'in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Demet Özdemir'in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Makbule Şakalakoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Mert gruptan ayrıldı''

Makbule Şakalakoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Mert gruptan ayrıldı''

Selin Ciğerci çenesini eritti! Son görüntüsü olay oldu...

Selin Ciğerci çenesini eritti! Son görüntüsü olay oldu...