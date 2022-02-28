• 28 Şubat 2022 - 12:23 • Son Güncelleme:
Demet Özdemir'in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!
Geçtiğimiz gün 30. yaşını arkadaşları ve sevgilisi Oğuzhan Koç ile kutlayan Demet Özdemir'in elbisesinin arkası olay olmuştu. Önü oldukça sade olan ancak arkasında kalça kısmına kadar açık olan elbisenin fiyatı herkesi şoke etti. Özdemir'in takılarıyla birlikte kombinin toplam değeri ise 113 bin TL.
• 28 Şubat 2022 - 12:23 • Son Güncelleme:
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Demet Özdemir'in doğum günü kombini sosyal medyada gündem oldu. Ön tarafı sade olan elbisenin arka tarafı hiç beğenilmedi. Hem ayakkabıları hem takıları hem de elbisenin arkasındaki kurdele sosyal medyada epey konuşuldu.
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Oğuzhan Koç sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından da kutlamayı ihmal etmedi. Koç, "Dünyanın en güzel gülüşünün, en tatlı bakışının, en sıcak kalbinin tam yanındayım. Çok şanslıyım. İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü. Demet Özdemir ise sosyal medyada gündem olan sevgilisinin romantik mesajına, kalp emojisiyle birlikte "Sevgilim! Kalbin kalbimde" yanıtını verdi.
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