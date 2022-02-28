Demet Özdemir'in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

TAKILARI DA PAHALI

Güzel oyuncunun tercih ettiği aksesuarları da en az kıyafeti kadar dikkat çekti. Sade aksesuarlar tercih eden Özdemir'in küpesi 19 bin 700, bilekliği ise 42 bin 300 TL. Demet Özdemir'in toplam kombinin fiyatı ise 113 bin 200 TL.