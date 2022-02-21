• 21 Şubat 2022 - 14:55 • Son Güncelleme:
Demet Özdemir'in açıklamalarına hayranlarından cevap! Eski fotoğrafları ortaya çıktı!
Oğuzhan Koç'tan aldığı evlilik teklifiyle gündemde olan Demet Özdemir estetik açıklamasıyla şaşırtmıştı. Demet Özdemir, verdiği röportajda botoksunun bile olmadığını iddia etti. Sosyal medya kullanıcıları Özdemir'in açıklamaları üzerine eski halini ortayı çıkardı...
• 21 Şubat 2022 - 14:55 • Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir değişimiyle ve hakkındaki estetik iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Estetik ve botoks yaptırdığı iddialarına yanıt veren Demet Özdemir sosyal medyayı ikiye böldü.
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"BOTOKSUM BİLE YOK!"
Demet Özdemir Magazin D'ye yaptığı açıklamanın devamında ise "Kilo alıp kilo veriyorum. Kaş bile aldırsan etkiliyor yüzü. Botoksum bile yok! Çok mimik yapıyorum, oynarken zor olacağını düşündüğüm için 40’larıma kadar da botoks yaptırmayı düşünmüyorum. Sadece yüz yogası yapıyorum" dedi.
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