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MagazinDemet Özdemir'in açıklamalarına hayranlarından cevap! Eski fotoğrafları ortaya çıktı!
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• 21 Şubat 2022 - 14:55 • Son Güncelleme:

Demet Özdemir'in açıklamalarına hayranlarından cevap! Eski fotoğrafları ortaya çıktı!

Oğuzhan Koç'tan aldığı evlilik teklifiyle gündemde olan Demet Özdemir estetik açıklamasıyla şaşırtmıştı. Demet Özdemir, verdiği röportajda botoksunun bile olmadığını iddia etti. Sosyal medya kullanıcıları Özdemir'in açıklamaları üzerine eski halini ortayı çıkardı...

• 21 Şubat 2022 - 14:55 • Son Güncelleme:
1Demet Özdemirin açıklamalarına hayranlarından cevap Eski fotoğrafları ortaya çıktı
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir değişimiyle ve hakkındaki estetik iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Estetik ve botoks yaptırdığı iddialarına yanıt veren Demet Özdemir sosyal medyayı ikiye böldü.

2Demet Özdemirin açıklamalarına hayranlarından cevap Eski fotoğrafları ortaya çıktı

Özdemir estetik konusunda, "Dokuz yıldır dizi yapıyorum. Ameliyat olacak vakti nereden bulabilirim? 16 yaşımdaki halimi alıp 30 yaşımdaki halimle yan yana koyuyorlar. Tabii ki aynı değil! Çok üstüme geliyorlar" dedi.

3BOTOKSUM BİLE YOK

"BOTOKSUM BİLE YOK!"

Demet Özdemir Magazin D'ye yaptığı açıklamanın devamında ise "Kilo alıp kilo veriyorum. Kaş bile aldırsan etkiliyor yüzü. Botoksum bile yok! Çok mimik yapıyorum, oynarken zor olacağını düşündüğüm için 40’larıma kadar da botoks yaptırmayı düşünmüyorum. Sadece yüz yogası yapıyorum" dedi.

4Demet Özdemirin açıklamalarına hayranlarından cevap Eski fotoğrafları ortaya çıktı

Demet Özdemir'in bu açıklamasına bir kısım sosyal medya kullanıcısı inanmadı ve eski fotoğrafları yine gündeme getirdi. Ünlü oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti.

5EVLENİYORLAR

EVLENİYORLAR!

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir (29) ile müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç (36) magazin gündemine bomba gibi düşecek bir karar aldılar.

6Demet Özdemirin açıklamalarına hayranlarından cevap Eski fotoğrafları ortaya çıktı

Oğuzhan Koç, Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlenme teklifi etti. Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda, ‘Dünyadan Uzak’ şarkısıyla Oğuzhan Koç’un evlilik teklifine Demet Özdemir ‘evet’ dedi.

7YAKIN ZAMANDA AYRILMIŞLARDI

YAKIN ZAMANDA AYRILMIŞLARDI

Geçtiğimiz aylarda baş başa Paris’e giden 29 yaşındaki oyuncu ile 36 yaşındaki şarkıcının, İstanbul’a döndüklerinde yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı.

8Demet Özdemirin açıklamalarına hayranlarından cevap Eski fotoğrafları ortaya çıktı

Özdemir, annesi Ayşen Şener’in rahatsızlığı sebebiyle onunla daha çok ilgilenebilmek için aldığı kararı sevgilisi Koç’a iletmişti. Daha sonra buluşup konuşan çift, arkadaş kalarak ilişkilerini bitirmeye karar vermişti.

9Demet Özdemirin açıklamalarına hayranlarından cevap Eski fotoğrafları ortaya çıktı

Ünlü çift, geçtiğimiz hafta ayrılığa daha fazla dayanamamış ve barışmıştı. İkilinin ne zaman nikah masasına oturacağı ise merak konusu.

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