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• 21 Nisan 2022 - 10:35 • Son Güncelleme:

Demet Özdemir cesur elbisesiyle poz verdi!

Demet Özdemir, sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Demet Özdemir, son olarak dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçti.

• 21 Nisan 2022 - 10:35 • Son Güncelleme:
1Demet Özdemir cesur elbisesiyle poz verdi
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Oğuzhan Koç ile 2022 senesinin yaz ayında evlenmeyi planlayan Demet Özdemir, sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Demet Özdemir, son olarak dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçti.

2Demet Özdemir cesur elbisesiyle poz verdi

Son olarak Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri filminde rol alan Demet Özdemir, şimdilerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapıyor.

3Demet Özdemir cesur elbisesiyle poz verdi

Özdemir, bu süreçte sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

4Demet Özdemir cesur elbisesiyle poz verdi

Instagram'da 15 milyona yakın takipçisi bulunan Demet Özdemir, ayna karşısında çektiği bir fotoğrafını paylaştı.

5Demet Özdemir cesur elbisesiyle poz verdi

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun göğüs ve göbek dekolteli elbisesiyle verdiği pozu kısa sürede 450 binden fazla beğeni aldı.

6Demet Özdemir cesur elbisesiyle poz verdi

Demet Özdemir'in paylaşımına ilk yorumlardan biri de sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi. Koç, sevgilisinin paylaşımına siyah kalp emojisi koydu.

7Demet Özdemir cesur elbisesiyle poz verdi

İşte Demet Özdemir'in yaptığı o paylaşım...

8Demet Özdemir cesur elbisesiyle poz verdi

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Demet Özdemir cesur elbisesiyle poz verdi!

Demet Özdemir cesur elbisesiyle poz verdi!

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