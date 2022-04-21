• 21 Nisan 2022 - 10:35 • Son Güncelleme:
Demet Özdemir cesur elbisesiyle poz verdi!
Demet Özdemir, sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Demet Özdemir, son olarak dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçti.
• 21 Nisan 2022 - 10:35 • Son Güncelleme:
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Oğuzhan Koç ile 2022 senesinin yaz ayında evlenmeyi planlayan Demet Özdemir, sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Demet Özdemir, son olarak dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçti.
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Instagram'da 15 milyona yakın takipçisi bulunan Demet Özdemir, ayna karşısında çektiği bir fotoğrafını paylaştı.
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