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GündemDelil Aysal’ın ifadesi! Taksi şoförü Oğuz Erge’yi neden vurdu, taksiciyi vuran Delil Aysal kimdir, ifadesinde ne dedi?
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Delil Aysal’ın ifadesi! Taksi şoförü Oğuz Erge’yi neden vurdu, taksiciyi vuran Delil Aysal kimdir, ifadesinde ne dedi?

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, taksi sürücüsünü tabancayla 3 el ateş ederek vuran ve şoförü gasp eden saldırgan Delil Aysal (19) tutuklandı. Öte yandan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Peki, Delil Aysal kimdir, Oğuz Erge’yi neden öldürdü, taksiciyi vuran adam ifadesinde ne dedi? İşte Delil Aysal’ın ifadesi…

• 02 Şubat 2024 - 14:14 • Son Güncelleme:
• 02 Şubat 2024 - 14:14 • Son Güncelleme:
1Delil Aysal’ın ifadesi Taksi şoförü Oğuz Erge’yi neden vurdu, taksiciyi vuran Delil Aysal kimdir, ifadesinde ne dedi

Gaziemir ilçesinde taksi şoförlüğü yapan 44 yaşındaki Oğuz Erge, Buca ilçesinde maskeli bir yolcu tarafından arkasından 3 el ateş edilerek ağır yaralanmış, olay sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Delil Aysal’ın ifadesi ortaya çıktı. İşte Delil Aysal’ın Oğuz Erge’yi öldürme nedeni…

2DELİL AYSAL’IN İFADESİNDE NE DEDİ

DELİL AYSAL’IN İFADESİNDE NE DEDİ?

Olay, önceki gece 03.30 sıralarında Gaziemir ilçesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Göksu Mahallesi’nden yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz Erge (44), müşterinin yol tarifi üzerine aracını hareket ettirdi. Taksi sürücüsü Oğuz Erge, saldırgan müşteri Delil Aysal tarafından bir süre yanlış adreslerde gezdirilmesinin ardından, istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdu.

33 EL ARTARDA ATEŞ ETTİ

3 EL ARTARDA ATEŞ ETTİ

“Borcumuz ne kadar” diyen saldırgan Aysal, “221 lira kardeş” diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el artarda ateş etti. Taksi şoförü Oğuz Erge, saldırı sonrası yan koltuğa devrilip acı çekerken, araçtan inen saldırgan ön yolcu kapısını açarak aracın içerisine girip yaklaşık 10 dakika boyunca bir şeyler aramış, araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan saldırganın, bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat atıp daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrılmıştı.

4Delil Aysal’ın ifadesi Taksi şoförü Oğuz Erge’yi neden vurdu, taksiciyi vuran Delil Aysal kimdir, ifadesinde ne dedi

Saldırgan müşterinin taksi şoförünü oyaladığı anlar araç içi güvenlik kamerasına yansımıştı. Bir süre yol gittikten sonra “Buca Belediyesi arka tarafında spor salonuna” gideceğini söyleyen saldırgana, taksi sürücüsünün “Abicim Gaziemir’deyiz” dediği ve saldırganın da “Orası olması gerekiyor" dediği duyulmuştu.

5“SOĞUK HAVA ALAYIM DEDİM, İNSANLARI YOLDA BIRAKMAK OLMAZ”

“SOĞUK HAVA ALAYIM DEDİM, İNSANLARI YOLDA BIRAKMAK OLMAZ”

Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, “Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” derken saldırgan ise “Hastayım ondan takıyorum abi” diyor. Şoför Oğuz Erge ise “Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi” dediği duyulmuştu.

6SPONTANE GERÇEKLEŞTİ

"SPONTANE GERÇEKLEŞTİ"

Öte yandan şoförü öldüren Delil Aysal ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.