Delil Aysal’ın ifadesi! Taksi şoförü Oğuz Erge’yi neden vurdu, taksiciyi vuran Delil Aysal kimdir, ifadesinde ne dedi?
İzmir’in Gaziemir ilçesinde, taksi sürücüsünü tabancayla 3 el ateş ederek vuran ve şoförü gasp eden saldırgan Delil Aysal (19) tutuklandı. Öte yandan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Peki, Delil Aysal kimdir, Oğuz Erge’yi neden öldürdü, taksiciyi vuran adam ifadesinde ne dedi? İşte Delil Aysal’ın ifadesi…
• 02 Şubat 2024 - 14:14 • Son Güncelleme:
• 02 Şubat 2024 - 14:14 • Son Güncelleme: