Dedesinden kaldı, üç nesildir sürüyor: Kütahya’da yaz kış yok satıyor!

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Üç nesildir devam eden mesleğin aileleri için önemli bir geçmişe sahip olduğunu belirten Hodo, aile geleneğini yaşatmayı sürdürdüklerini kaydetti.Çocuklarının doktorluk, avukatlık ve mühendislik gibi farklı mesleklerde çalıştığını ifade eden Hodo, dedesinden babasına, babasından kendisine uzanan dondurmacılık geleneğini yıllardır sürdürdüklerini anlattı.Simav’da aileden miras kalan işletmesinde üretime devam eden Hodo, geleneksel tatlı ve dondurmacılık kültürünü yaşatmayı sürdürüyor.