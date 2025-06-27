Darıca'dan dünyaya yayılacak yeni model: Bu yöntemle her şey yetişiyor! Üretim uçuşa geçti!

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Geleneksel yöntemlerde genelde kullanılan malzemelerden özellikle kokopit, Hindistan cevizinin kabuğundan elde edilen ve dolayısıyla dışa bağımlı olduğumuz, dövizimizin dışarı çıkmasına vesile olan bir ürün. İkinci diğer önemli yönü var olan geleneksel yöntemlerde besleme sisteminde genel olarak kimyevi gübre kullanılmakta. Onun sıvısıyla elde edilen bir maddeyle ürünler beslenmekte. Bizim sistemimiz de kısmi olarak burada da doğallığı arttıran özellikle hayvan gübresinin sıvısı ve aynı zamanda deniz tuzlarının karışımından elde ettiğimiz solüsyon ile bitkiyi besliyoruz ve büyütüyoruz. Bu da bakıldığı zaman daha doğallığa oturan kokusunu aromasını daha da güzelleştiren önemli bir yenilik.