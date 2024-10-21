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Daltonlar'ın cinayet tarifesi: 1 ile 5 milyon dolar

Barış Boyun’un lideri olduğu ‘Daltonlar’ çetesinden gözaltına alınan Ece Boyun’un da aralarında olduğu 99 kişi tutuklandı. Çetenin motorize silahlı tetikçileriyle 20’ye yakın cinayet işlediği, 20-25 yaş arası 40 genci sosyal medyadan bulup tetikçi yaptıkları belirlendi. Çetenin tetikçiye 1 ile 5 milyon dolar arası ücret verdiği tespit edildi.

• 21 Ekim 2024 - 07:58 • Son Güncelleme:
• 21 Ekim 2024 - 07:58 • Son Güncelleme:
1Daltonların cinayet tarifesi: 1 ile 5 milyon dolar



Barış Boyun’un lideri olduğu ‘Daltonlar’ çetesinden gözaltına alınan Ece Boyun’un da aralarında olduğu 99 kişi tutuklandı. Çetenin motorize silahlı tetikçileriyle 20’ye yakın cinayet işlediği, 20-25 yaş arası 40 genci sosyal medyadan bulup tetikçi yaptıkları belirlendi. Çetenin tetikçiye 1 ile 5 milyon dolar arası ücret verdiği tespit edildi.

2Daltonların cinayet tarifesi: 1 ile 5 milyon dolar



Yaralama ücreti ayrı

Cinayet için 1 ile 5 milyon dolar arasında, yaralama ve kurşunlama içinse 1 milyonla 10 milyon lira arasında değişen ücretler alan ve son 3 yıldır merkez İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde çalıntı, kiralık motosiklet ve araçlarla silahlı saldırılar organize edip düzenleyen çetenin müşteri temini ayağında, Uras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özavşar ile Loras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çolak’ın bulunduğu tespit edildi. Tutuklanan Deniz Giz Bebek’in çeteye sosyal medyadan tetikçi temin ettiği, müşteriyi de holding sahibi 2 ismin bulduğu öğrenildi.

‘Yardımcı olalım abi’

İstanbul Emniyeti kaynaklarından alınan bilgiye göre, borsacı 2 iş insanının, alacak verecek ve ticari çekişme yaşayan iş adamlarına “Sorununuzu çözmeye yardımcı olalım abi” teklifiyle yanaşıp, sorun yaşatan tarafa saldırı yaptırdıkları, temas halinde olunan iş insanına alacağının yarısı oranında bir fatura çıkarttıkları, itiraz edenleri ise suça azmettirme suçlamasıyla ihbar etmekle tehdit ettikleri öğrenildi. Özavşar ve Çolak’ın aynı zamanda çete elebaşının ve çete mensuplarının borsada bulunan hisse ve şirketlerini de yönetip yönlendirdikleri belirlendi.

3Daltonların cinayet tarifesi: 1 ile 5 milyon dolar



Avukatlar üzerinden talimat

Barış Boyun ile Beratcan Gökdemir’in finans işlemlerinin başında kendileriyle yurt dışında bulunan avukatlarının olduğu, para ile eylem talimatı trafiklerini avukatları üzerinden yönlendirdikleri belirlendi. Simsarlar aracılığıyla tehdit, korkutma ve uyarı amaçlı yaralama ve kurşunlama saldırı tekliflerini, Gürcistan ve Irak’taki 2 çete yöneticisinin organize ettiğini, cinayet ve silahlı baskın gibi saldırı siparişlerini ise avukatların mektuplarla ilettiği, Boyun ve Gökdemir’in değerlendirilip karara bağladığı tespit edildi.

‘Cezalandırılacak kötü birisi var’

Sosyal medya platformu LinkedIn’de kendisini İstanbul Üniversitesi mezunu olarak gösteren ve “Disiplinli ve düzenli bir insanım. Bana verilen görevleri en iyi şeklide yerine getirmeye özen gösteririm. Özgüvenim yüksektir, insanlarla kolayca iletişim kurabilirim” sözleriyle tanıtan model ve oyuncunun başka sosyal medya hesabında ise silah, çatışma ve suç güzelleme videoları tespit edildi. instagram da G.B. (Giz Bebek) rumuzuyla kuran Deniz Giz Bebek’in paylaştığı silah ve çatışma görüntülerine like (beğeni) yapan takipçileriyle önce “Silaha mı ihtiyaç vardı” diye sorduğu, olumlu cevap alınca yüz yüze görüşmeye davet ettiği, görüşmelerde ise “Cezalandırılacak kötü birisi var” diyerek tetikçilik teklif edip, Ece Boyun’a yönlendirdiği belirlendi.