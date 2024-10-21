Daltonlar'ın cinayet tarifesi: 1 ile 5 milyon dolar





Avukatlar üzerinden talimat



Barış Boyun ile Beratcan Gökdemir’in finans işlemlerinin başında kendileriyle yurt dışında bulunan avukatlarının olduğu, para ile eylem talimatı trafiklerini avukatları üzerinden yönlendirdikleri belirlendi. Simsarlar aracılığıyla tehdit, korkutma ve uyarı amaçlı yaralama ve kurşunlama saldırı tekliflerini, Gürcistan ve Irak’taki 2 çete yöneticisinin organize ettiğini, cinayet ve silahlı baskın gibi saldırı siparişlerini ise avukatların mektuplarla ilettiği, Boyun ve Gökdemir’in değerlendirilip karara bağladığı tespit edildi.



‘Cezalandırılacak kötü birisi var’



Sosyal medya platformu LinkedIn’de kendisini İstanbul Üniversitesi mezunu olarak gösteren ve “Disiplinli ve düzenli bir insanım. Bana verilen görevleri en iyi şeklide yerine getirmeye özen gösteririm. Özgüvenim yüksektir, insanlarla kolayca iletişim kurabilirim” sözleriyle tanıtan model ve oyuncunun başka sosyal medya hesabında ise silah, çatışma ve suç güzelleme videoları tespit edildi. instagram da G.B. (Giz Bebek) rumuzuyla kuran Deniz Giz Bebek’in paylaştığı silah ve çatışma görüntülerine like (beğeni) yapan takipçileriyle önce “Silaha mı ihtiyaç vardı” diye sorduğu, olumlu cevap alınca yüz yüze görüşmeye davet ettiği, görüşmelerde ise “Cezalandırılacak kötü birisi var” diyerek tetikçilik teklif edip, Ece Boyun’a yönlendirdiği belirlendi.