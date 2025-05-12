Dalgıçlar deniz dibinde karşılaştı! Antalya'da plastik poşete sarılmış halde bulundu
Deniz dibinde karşılaştıklarıyla şaşkına dönen dalgıçlar plastik poşetlere sarılmış halde buldular. Sualtı Sporları Topluluğu üyesi Furkan Çeltik, “Konyaaltı'nda rutin eğitim dalışlarımızdan birini hocamızla birlikte gerçekleştirdik. Su altında Hıdırellez nedeniyle denize atılan yüzlerce kağıt gördük. Kağıtlarda genelde ev, araba üzerine dilekler vardı. Hatta birisi kadın resmi çizerek denize atmış. Bunu görünce çok şaşırdım. Otomobil isteyen hatta marka, model belirterek isteyen çok olmuş. Dilek kağıtlarını toplamadık" dedi.
• 12 Mayıs 2025 - 11:21 • Son Güncelleme:
• 12 Mayıs 2025 - 11:21 • Son Güncelleme: