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BeşiktaşDaha yüzlerini görmeden Beşiktaş'ta 5 ayrılık! 'Kendinize yeni kulüp bulun'
HaberlerBeşiktaş Haberleri Daha yüzlerini görmeden Beşiktaş'ta 5 ayrılık! 'Kendinize yeni kulüp bulun'
• 12 Nisan 2022 - 08:58 • Son Güncelleme:

Daha yüzlerini görmeden Beşiktaş'ta 5 ayrılık! 'Kendinize yeni kulüp bulun'

Gelecek sezonun kadro mühendisliğine başlayan Valerien İsmael - Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı'nın 5 futbolcuyla yollarını ayıracakları öğrenildi. İşte siyah beyazlı kulüpte eşyalarını toplayan o oyuncular...

• 12 Nisan 2022 - 08:58 • Son Güncelleme:
1Daha yüzlerini görmeden Beşiktaşta 5 ayrılık Kendinize yeni kulüp bulun
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Süper Lig’deki dört haftalık galibiyet hasretini Alanyaspor karşısında noktalayarak, geleceğe umutla bakmaya başlayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma vizesiyle sezonu kapatmayı hedefliyor. Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde beyaz bir sayfa açan Kartal kalan 6 maçı da kazanmanın planlarını yapıyor.

2Daha yüzlerini görmeden Beşiktaşta 5 ayrılık Kendinize yeni kulüp bulun

Başkan Ahmet Nur Çebi liderliğinde finansal konularda uzun süredir dikkatli adımlar atan siyah-beyazlı kulüp önümüzdeki dönemde de mali disiplinden taviz vermeyecek. UEFA Yönetimi geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda finansal fair-play kriterlerinde gevşemeye gitmişti.

3Daha yüzlerini görmeden Beşiktaşta 5 ayrılık Kendinize yeni kulüp bulun

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin kulüplere gelirlerinin yüzde 70’ini harcayabilme hakkı verdiklerini açıklarken, bütçelerdeki kabul edilebilir sapma miktarının da 3 yılda 30 milyon eurodan 60 milyon euroya çıkarıldığını duyurmuştu.

4Daha yüzlerini görmeden Beşiktaşta 5 ayrılık Kendinize yeni kulüp bulun

Beşiktaş, UEFA’dan gelen sevindirici haberlere rağmen kendi finansal kriterleri doğrultusunda hareket edecek. Buna göre siyah-beyazlıların gelecek sezon için maaş bütçesi 20 milyon euro olacak. Teknik heyet ve profesyonel çalışanların yanı sıra futbolculara yapılacak tüm ödemeler bu bütçenin içinde yer alacak.

5MEHMET TOPAL 4 AY ÖNCE KAYSERİSPOR MAÇINDA 1 DAKİKA OYNAMIŞTI

MEHMET TOPAL 4 AY ÖNCE KAYSERİSPOR MAÇINDA 1 DAKİKA OYNAMIŞTI

Mali disiplin kapsamında yüksek maliyetleri nedeniyle kiralık sözleşmeleri bitecek olan Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic’le büyük olasılıkla yollar ayrılacak. Siyah-beyazlılar yeni koşullarla anlaşma sağlanamaması halinde kontratları sona erecek oyuncularla da vedalaşacak. Valerien Ismael’in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Oğuzhan, Gökhan Töre ve Mehmet Topal’a ise teklif yapılmayacağı ileri sürüldü.

6Daha yüzlerini görmeden Beşiktaşta 5 ayrılık Kendinize yeni kulüp bulun

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyecek. Kazancı’nın yeni sezon kadro planlaması ve transfer çalışmaları başta olmak üzere birçok konuda spor kamuoyunu bilgilendireceği toplantı saat 15.00’te başlayacak.

7Daha yüzlerini görmeden Beşiktaşta 5 ayrılık Kendinize yeni kulüp bulun

Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinin nisan sayısında yer alan yazısında, ekonomik gerçeklerin ışığında futbolda yeni bir dönemin kapılarını açtıklarına vurgu yaptı. Siyah-beyazlı camiaya seslenen Çebi şu ifadeleri kullandı:

8Daha yüzlerini görmeden Beşiktaşta 5 ayrılık Kendinize yeni kulüp bulun

“Kulübümüzün finansal ve kurumsal yapılanmasının önceliğimiz olduğunu daha önce defalarca belirttim. Sportif Direktörümüz Sayın Ceyhun Kazancı’nın ekibiyle birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda finansal şartlarımıza uygun, disiplinli, hırslı yapısı ve futbol bilgisiyle yeni teknik direktörümüz Valerien Ismael olmuştur.

9Daha yüzlerini görmeden Beşiktaşta 5 ayrılık Kendinize yeni kulüp bulun

Yeni teknik direktörümüze ve ekibine başarılar diliyorum. Beşiktaş taraftarının da teknik direktörümüze destek olacağına inancım tamdır. Özkaynaklarımızı gözeterek, futbol akademimizi güçlendirmeye devam ederek, yarışmacı karakterimizden taviz vermeden, finansal disiplinimizi koruyarak ilerlemeye devam edeceğiz.”

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11Daha yüzlerini görmeden Beşiktaşta 5 ayrılık Kendinize yeni kulüp bulun

 

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