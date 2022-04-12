Daha yüzlerini görmeden Beşiktaş'ta 5 ayrılık! 'Kendinize yeni kulüp bulun'

Beşiktaş, UEFA’dan gelen sevindirici haberlere rağmen kendi finansal kriterleri doğrultusunda hareket edecek. Buna göre siyah-beyazlıların gelecek sezon için maaş bütçesi 20 milyon euro olacak. Teknik heyet ve profesyonel çalışanların yanı sıra futbolculara yapılacak tüm ödemeler bu bütçenin içinde yer alacak.