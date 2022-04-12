Daha yüzlerini görmeden Beşiktaş'ta 5 ayrılık! 'Kendinize yeni kulüp bulun'
Gelecek sezonun kadro mühendisliğine başlayan Valerien İsmael - Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı'nın 5 futbolcuyla yollarını ayıracakları öğrenildi. İşte siyah beyazlı kulüpte eşyalarını toplayan o oyuncular...
Süper Lig’deki dört haftalık galibiyet hasretini Alanyaspor karşısında noktalayarak, geleceğe umutla bakmaya başlayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma vizesiyle sezonu kapatmayı hedefliyor. Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde beyaz bir sayfa açan Kartal kalan 6 maçı da kazanmanın planlarını yapıyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi liderliğinde finansal konularda uzun süredir dikkatli adımlar atan siyah-beyazlı kulüp önümüzdeki dönemde de mali disiplinden taviz vermeyecek. UEFA Yönetimi geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda finansal fair-play kriterlerinde gevşemeye gitmişti.
Beşiktaş, UEFA’dan gelen sevindirici haberlere rağmen kendi finansal kriterleri doğrultusunda hareket edecek. Buna göre siyah-beyazlıların gelecek sezon için maaş bütçesi 20 milyon euro olacak. Teknik heyet ve profesyonel çalışanların yanı sıra futbolculara yapılacak tüm ödemeler bu bütçenin içinde yer alacak.
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Mali disiplin kapsamında yüksek maliyetleri nedeniyle kiralık sözleşmeleri bitecek olan Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic’le büyük olasılıkla yollar ayrılacak. Siyah-beyazlılar yeni koşullarla anlaşma sağlanamaması halinde kontratları sona erecek oyuncularla da vedalaşacak. Valerien Ismael’in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Oğuzhan, Gökhan Töre ve Mehmet Topal’a ise teklif yapılmayacağı ileri sürüldü.
“Kulübümüzün finansal ve kurumsal yapılanmasının önceliğimiz olduğunu daha önce defalarca belirttim. Sportif Direktörümüz Sayın Ceyhun Kazancı’nın ekibiyle birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda finansal şartlarımıza uygun, disiplinli, hırslı yapısı ve futbol bilgisiyle yeni teknik direktörümüz Valerien Ismael olmuştur.
Yeni teknik direktörümüze ve ekibine başarılar diliyorum. Beşiktaş taraftarının da teknik direktörümüze destek olacağına inancım tamdır. Özkaynaklarımızı gözeterek, futbol akademimizi güçlendirmeye devam ederek, yarışmacı karakterimizden taviz vermeden, finansal disiplinimizi koruyarak ilerlemeye devam edeceğiz.”