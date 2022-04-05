• 05 Nisan 2022 - 08:24 • Son Güncelleme:
Daha ilk maçında hesabını kesti! Kenan Karaman, Batshuayi derken sürpriz ayrılık
Trabzonspor maçında hırslı görüntüsü ve oyuncularının üzerinde yarattığı etkiyle alkış toplayan Valerien İsmael'in hesabını kestiği ilk oyuncu belli oldu. 104 maçta 38 gol 9 asist yapan milli oyuncunun kendisine yeni bir kulüp baktığı bildirildi.
• 05 Nisan 2022 - 08:24 • Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a geldikten sonraki ilk sınavına Süper Lig lideri Trabzonspor'un karşısında çıkan Fransız teknik adam Valerien Ismael maç sonrasında soyunma odasında yaptığı konuşmada öğrencilerine skor olarak olmasa da oyun olarak iyi bir başlangıç yaptıklarını ve kalan haftalarda devamının geleceğini söylediği bildirildi.
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Önder Karaveli'nin yerine bitime az bir zaman kala teknik direktörlük koltuğuna Ismael'i oturtan siyah-beyazlı yönetim ise doğru tercih yaptıkları konusunda daha erken olduğu için net bir görüş bildirmese de ilk maçtaki mücadeleci futbol ve oyuncuların istekleri sonrasında gelecek adına umutlu olduklarını söyledikleri öğrenildi.
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