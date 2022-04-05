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BeşiktaşDaha ilk maçında hesabını kesti! Kenan Karaman, Batshuayi derken sürpriz ayrılık
HaberlerBeşiktaş Haberleri Daha ilk maçında hesabını kesti! Kenan Karaman, Batshuayi derken sürpriz ayrılık
• 05 Nisan 2022 - 08:24 • Son Güncelleme:

Daha ilk maçında hesabını kesti! Kenan Karaman, Batshuayi derken sürpriz ayrılık

Trabzonspor maçında hırslı görüntüsü ve oyuncularının üzerinde yarattığı etkiyle alkış toplayan Valerien İsmael'in hesabını kestiği ilk oyuncu belli oldu. 104 maçta 38 gol 9 asist yapan milli oyuncunun kendisine yeni bir kulüp baktığı bildirildi.

• 05 Nisan 2022 - 08:24 • Son Güncelleme:
1Daha ilk maçında hesabını kesti Kenan Karaman, Batshuayi derken sürpriz ayrılık
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Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Kanadalı forveti Cyle Larin, Trabzonspor derbisinde yaptığı hareketle bardağı taşırdı.

2Daha ilk maçında hesabını kesti Kenan Karaman, Batshuayi derken sürpriz ayrılık

Sezon sonunda sözleşmesi biten Larin, siyah beyazlılardan gelen 1.1 milyon euroluk teklifi beğenmeyen ancak Avrupa'dan da buna yakın bir teklif alamadı. Kanadalı oyuncu, geçen sezon ligde 19 gol atıp 6 asist yapmasına karşın bu sezon yalnızca 6 gol atabilince talipleri de azaldı.

3Daha ilk maçında hesabını kesti Kenan Karaman, Batshuayi derken sürpriz ayrılık

Saha içerisindeki konsantrasyonsuz görüntüsü ve düşük performansıyla da sabırları taşıran Cyle Larin, son golünü de 23 Aralık 2021'de Göztepe'ye karşı attı. Gol orucu 3 ayı geçen Cyle Larin de çıkmaza girdi.

4Daha ilk maçında hesabını kesti Kenan Karaman, Batshuayi derken sürpriz ayrılık

Şu an sözleşme görüşmelerini durduran Beşiktaş, mayıs ayında bir kez daha masaya oturacak ve Larin ile sözleşme uzatmaya çalışacak.

5Daha ilk maçında hesabını kesti Kenan Karaman, Batshuayi derken sürpriz ayrılık

Beşiktaş'ın Ocak 2018'de 1.85 milyon euro bonservisiyle Orlando'dan aldığı Cyle Larin, siyah beyazlı takımın foramsıyla 104 resmi maça çıkıp 38 gol attı ve 9 asist yaptı.

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7Daha ilk maçında hesabını kesti Kenan Karaman, Batshuayi derken sürpriz ayrılık

Beşiktaş'a geldikten sonraki ilk sınavına Süper Lig lideri Trabzonspor'un karşısında çıkan Fransız teknik adam Valerien Ismael maç sonrasında soyunma odasında yaptığı konuşmada öğrencilerine skor olarak olmasa da oyun olarak iyi bir başlangıç yaptıklarını ve kalan haftalarda devamının geleceğini söylediği bildirildi.

8Daha ilk maçında hesabını kesti Kenan Karaman, Batshuayi derken sürpriz ayrılık

Önder Karaveli'nin yerine bitime az bir zaman kala teknik direktörlük koltuğuna Ismael'i oturtan siyah-beyazlı yönetim ise doğru tercih yaptıkları konusunda daha erken olduğu için net bir görüş bildirmese de ilk maçtaki mücadeleci futbol ve oyuncuların istekleri sonrasında gelecek adına umutlu olduklarını söyledikleri öğrenildi.

9Daha ilk maçında hesabını kesti Kenan Karaman, Batshuayi derken sürpriz ayrılık

Maçın ardından Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte durum değerlendirmesi yapan bazı yöneticilerin "Bu tablo sezon sonuna kadar bu şekilde devam ederse gelecek bizim için iyi olacak diyebiliriz.

10Daha ilk maçında hesabını kesti Kenan Karaman, Batshuayi derken sürpriz ayrılık

Çok büyük bir risk aldık, ama bu riski almak zorundaydık. Ekonomik şartlar bunu gerektiriyor. İlk maçta futbolcular çok istekliydi. Doğru bir tercih yapmış olma ihtimalimiz şu an için yüksek gözüküyor" ifadelerini kullandıkları ortaya çıktı.

11Daha ilk maçında hesabını kesti Kenan Karaman, Batshuayi derken sürpriz ayrılık

 

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