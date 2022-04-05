Daha ilk maçında hesabını kesti! Kenan Karaman, Batshuayi derken sürpriz ayrılık

Önder Karaveli'nin yerine bitime az bir zaman kala teknik direktörlük koltuğuna Ismael'i oturtan siyah-beyazlı yönetim ise doğru tercih yaptıkları konusunda daha erken olduğu için net bir görüş bildirmese de ilk maçtaki mücadeleci futbol ve oyuncuların istekleri sonrasında gelecek adına umutlu olduklarını söyledikleri öğrenildi.