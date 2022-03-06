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FenerbahçeDaha 20.dakikada çıldırdı sosyal medyadan bela okudu! Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Daha 20.dakikada çıldırdı sosyal medyadan bela okudu! Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e...
• 06 Mart 2022 - 20:04 • Son Güncelleme:

Daha 20.dakikada çıldırdı sosyal medyadan bela okudu! Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e...

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 18.dakikasında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu kenardan izleyen ve İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart veren Zorbay Küçük'e Ahmet Çakar'dan büyük tepki geldi. İşte Çakar'ın o tweeti...

• 06 Mart 2022 - 20:04 • Son Güncelleme:
1Daha 20.dakikada çıldırdı sosyal medyadan bela okudu Ahmet Çakardan Zorbay Küçüke...
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, mücadele öncesinde tezahüratlarla oyuncularına moral verdi. Taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.

2Daha 20.dakikada çıldırdı sosyal medyadan bela okudu Ahmet Çakardan Zorbay Küçüke...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı. Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 8 maç sonra kadroya dahil edildi.

3Daha 20.dakikada çıldırdı sosyal medyadan bela okudu Ahmet Çakardan Zorbay Küçüke...

Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçını kaçırdı. Mesut'un yanı sıra sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler de yedek soyundu.

4Daha 20.dakikada çıldırdı sosyal medyadan bela okudu Ahmet Çakardan Zorbay Küçüke...

Karşılaşmanın 16. dakikasında Trabzonsporlu Siopis ile Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, ikili mücadeleye girdi. Bordo - mavili futbolcu yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izledi ve İrfan Can Kahveci'yi kırmızı kartla cezalandırdı. İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

5Daha 20.dakikada çıldırdı sosyal medyadan bela okudu Ahmet Çakardan Zorbay Küçüke...

Bu pozisyonun ardından spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Çakar'ın tweet'i şu şekilde: Bu gece Türk hakemliğinin bittiği gecedir. Bu kırmızı kart TFF'nin ve MHK'nin Fenerbahçe'den intikam alma arzusunun ayyuka çıktığı gecedir. Bu geceyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin..."

6Daha 20.dakikada çıldırdı sosyal medyadan bela okudu Ahmet Çakardan Zorbay Küçüke...

Kadıköy'de oynanan maçın 22. dakikasında Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin golüyle 1-0 öne geçti. Nwakaeme, bordo - mavililerin Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye attığı 100. golü kaydetmiş oldu. Nijeryalı futbolcu ayrıca Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.

7Daha 20.dakikada çıldırdı sosyal medyadan bela okudu Ahmet Çakardan Zorbay Küçüke...

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının devre arasında hakem Zorbay Küçük ile ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü! TFF Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir."

8Daha 20.dakikada çıldırdı sosyal medyadan bela okudu Ahmet Çakardan Zorbay Küçüke...

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki müsabakanın devre düdüğünden önce ilginç bir olay yaşandı. Seken topa ceza sahası dışından voleyle vuran Miha Zajc, topu ağlara gönderdi. Ancak, top kaleye doğru giderken Zorbay Küçük düdüğünü çaldı. Top daha sonra üst direkten ağlarla buluştu. Uğurcan kurtarmaya çalışsa da engel olamadı. Fenerbahçeli futbolcular, bu olay sonrası hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

9Daha 20.dakikada çıldırdı sosyal medyadan bela okudu Ahmet Çakardan Zorbay Küçüke...

Dev maçta gergin anlar yaşandı. Fenerbahçeli bir taraftar, devre arası düdüğü sonrası sahaya girerek hakem Zorbay Küçük'e saldırmaya çalıştı.

10Daha 20.dakikada çıldırdı sosyal medyadan bela okudu Ahmet Çakardan Zorbay Küçüke...
11Daha 20.dakikada çıldırdı sosyal medyadan bela okudu Ahmet Çakardan Zorbay Küçüke...

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