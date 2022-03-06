Daha 20.dakikada çıldırdı sosyal medyadan bela okudu! Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e...

Bu pozisyonun ardından spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Çakar'ın tweet'i şu şekilde: Bu gece Türk hakemliğinin bittiği gecedir. Bu kırmızı kart TFF'nin ve MHK'nin Fenerbahçe'den intikam alma arzusunun ayyuka çıktığı gecedir. Bu geceyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin..."