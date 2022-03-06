Daha 20.dakikada çıldırdı sosyal medyadan bela okudu! Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e...
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 18.dakikasında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu kenardan izleyen ve İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart veren Zorbay Küçük'e Ahmet Çakar'dan büyük tepki geldi. İşte Çakar'ın o tweeti...
Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, mücadele öncesinde tezahüratlarla oyuncularına moral verdi. Taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.
Karşılaşmanın 16. dakikasında Trabzonsporlu Siopis ile Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, ikili mücadeleye girdi. Bordo - mavili futbolcu yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izledi ve İrfan Can Kahveci'yi kırmızı kartla cezalandırdı. İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.
Bu pozisyonun ardından spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Çakar'ın tweet'i şu şekilde: Bu gece Türk hakemliğinin bittiği gecedir. Bu kırmızı kart TFF'nin ve MHK'nin Fenerbahçe'den intikam alma arzusunun ayyuka çıktığı gecedir. Bu geceyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin..."
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının devre arasında hakem Zorbay Küçük ile ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü! TFF Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir."
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki müsabakanın devre düdüğünden önce ilginç bir olay yaşandı. Seken topa ceza sahası dışından voleyle vuran Miha Zajc, topu ağlara gönderdi. Ancak, top kaleye doğru giderken Zorbay Küçük düdüğünü çaldı. Top daha sonra üst direkten ağlarla buluştu. Uğurcan kurtarmaya çalışsa da engel olamadı. Fenerbahçeli futbolcular, bu olay sonrası hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.