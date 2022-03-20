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FenerbahçeDaha 17 yaşında Kim Min Jae ve Szalai'nin bonservis fiyatını geçti! İşte Arda Güler'in serbest kalma bedeli
HaberlerFenerbahçe Haberleri Daha 17 yaşında Kim Min Jae ve Szalai'nin bonservis fiyatını geçti! İşte Arda Güler'in serbest kalma bedeli
• 20 Mart 2022 - 09:51 • Son Güncelleme:

Daha 17 yaşında Kim Min Jae ve Szalai'nin bonservis fiyatını geçti! İşte Arda Güler'in serbest kalma bedeli

Cuma günü Fenerbahçe ile yeni sözleşmeye imza atan ve sarı lacivertli camiayı bir hayli rahatlatan Arda Güler'in 'serbest kalma bedeli' resmen dudak uçuklattı. Daha 17 yaşında olmasına rağmen takımın en değerli futbolcularını geride bırakan Arda, Fenerbahçe'ye servet kazandıracak.

• 20 Mart 2022 - 09:51 • Son Güncelleme:
1Daha 17 yaşında Kim Min Jae ve Szalainin bonservis fiyatını geçti İşte Arda Gülerin serbest kalma bedeli
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Bu sezon da şampiyonluk umutlarını kaybeden Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Yapılacak transferle takıma katılacak yeni isimlerin yanı sıra Fenerbahçe'nin takımdaki mevcut futbolculardan sözleşmesini uzatmak için uğraş verdiği isimler bulunuyor. Bunlarla alakalı Fenerbahçe ilk hamlesini yapmıştı.

2Daha 17 yaşında Kim Min Jae ve Szalainin bonservis fiyatını geçti İşte Arda Gülerin serbest kalma bedeli

Sarı-lacivertliler, ‘Geleceğe imza’ adıyla düzenlenen törende Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan ve Ertuğrul Çetin’in sözleşmelerini uzatmış, İsak Vural’ı da renklerine bağlamıştı. Genç yeteneklerin ardından gözler şimdi takımın tecrübelilerine, abilerine çevrildi.

3Daha 17 yaşında Kim Min Jae ve Szalainin bonservis fiyatını geçti İşte Arda Gülerin serbest kalma bedeli

Yönetimin özellikle iki futbolcu için önceliği bulunuyor. Serdar Aziz'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için yürütülen görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Deneyimli stoperle önümüzdeki günlerde 2 yıllık yeni kontrat imzalanması bekleniyor.

4Daha 17 yaşında Kim Min Jae ve Szalainin bonservis fiyatını geçti İşte Arda Gülerin serbest kalma bedeli

Altay Bayındır’ın mukavelesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Ajax, yakından takip ettiği 23 yaşındaki file bekçisini, İnter’e gidecek olan Andre Onana’ın yerine düşünüyor. Hollanda ekibinin yaz aylarında teklif yapma ihtimali yüksek.

5Daha 17 yaşında Kim Min Jae ve Szalainin bonservis fiyatını geçti İşte Arda Gülerin serbest kalma bedeli

Yönetim, Altay’la uzun süreli yeni bir sözleşme imzalayıp, gelecek tekliflerde masaya daha güçlü oturmak istiyor. Fenerbahçe ’de çok mutlu olan başarılı file bekçisinin de kontratını uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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Fenerbahçe’de bu ikilinin dışında masaya oturulacak iki isim daha var. Bu futbolculardan ilki Enner Valencia Geçen sezon takıma katılan Valencia, geldiği günden beri sahadaki mücadelesi ve örnek kişiliğiyle beğeni kazandı. Yönetim, Ekvadorlu yıldızın 2023’te bitecek kontratını 2024’e uzatmayı planlıyor.

7Daha 17 yaşında Kim Min Jae ve Szalainin bonservis fiyatını geçti İşte Arda Gülerin serbest kalma bedeli

Diğer isim ise sarı-lacivertliler’de bu sezonun flaş ismi olan Zajc’ın sözleşmesi de 2023 yazında sona erecek. İtalya’dan birçok takımın takibe aldığı Sloven orta saha oyuncusuyla da 3 yıllık mukavele için görüşmeler devam ediyor.

8Daha 17 yaşında Kim Min Jae ve Szalainin bonservis fiyatını geçti İşte Arda Gülerin serbest kalma bedeli

Fenerbahçe , perşembe günü 6 genç yıldızı ile sözleşme imzalarken imza töreninde en çok ilgiyi gören isim şüphesiz Arda Güler olmuştu.

9Daha 17 yaşında Kim Min Jae ve Szalainin bonservis fiyatını geçti İşte Arda Gülerin serbest kalma bedeli

Yaşının küçük olması nedeniyle kendisi ile 3 yıllık sözleşme imzalanan 17 yaşındaki yıldız orta sahanın serbest kalma bedelinin de sözleşmede yer aldığı öğrenildi. Sözleşmede yer alan maddeye göre Arda Güler'in serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olarak tespit edildi.

10Daha 17 yaşında Kim Min Jae ve Szalainin bonservis fiyatını geçti İşte Arda Gülerin serbest kalma bedeli

Bu parayı veren kulüp, Arda ile de anlaşması durumunda Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadan 17'lik yıldızı kadrosuna katabilecek. Bu arada Arda Güler ile ilgili olarak önemli bir gelişmenin yaşandığı da gelen haberler arasında.

11Daha 17 yaşında Kim Min Jae ve Szalainin bonservis fiyatını geçti İşte Arda Gülerin serbest kalma bedeli

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri milli aranın ardından Arda Güler'i izlemek için hem İstanbul'a hem de Fenerbahçe'nin deplasman maçlarını oynayacağı şehirlere akın edecek. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ilgiyi üzerine çeken Arda'nın mental olarak baskı altına girmemesi için teknik ekibin yoğun mesai harcadığı, oyuncu ile bire bir görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.

12Daha 17 yaşında Kim Min Jae ve Szalainin bonservis fiyatını geçti İşte Arda Gülerin serbest kalma bedeli

Alanya maçında oyuna sonradan girip gol atan Arda Güler'i taraftar artık 11'de görmek istiyor.

13Daha 17 yaşında Kim Min Jae ve Szalainin bonservis fiyatını geçti İşte Arda Gülerin serbest kalma bedeli

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