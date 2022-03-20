Daha 17 yaşında Kim Min Jae ve Szalai'nin bonservis fiyatını geçti! İşte Arda Güler'in serbest kalma bedeli
Cuma günü Fenerbahçe ile yeni sözleşmeye imza atan ve sarı lacivertli camiayı bir hayli rahatlatan Arda Güler'in 'serbest kalma bedeli' resmen dudak uçuklattı. Daha 17 yaşında olmasına rağmen takımın en değerli futbolcularını geride bırakan Arda, Fenerbahçe'ye servet kazandıracak.
Bu sezon da şampiyonluk umutlarını kaybeden Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Yapılacak transferle takıma katılacak yeni isimlerin yanı sıra Fenerbahçe'nin takımdaki mevcut futbolculardan sözleşmesini uzatmak için uğraş verdiği isimler bulunuyor. Bunlarla alakalı Fenerbahçe ilk hamlesini yapmıştı.
Sarı-lacivertliler, ‘Geleceğe imza’ adıyla düzenlenen törende Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan ve Ertuğrul Çetin’in sözleşmelerini uzatmış, İsak Vural’ı da renklerine bağlamıştı. Genç yeteneklerin ardından gözler şimdi takımın tecrübelilerine, abilerine çevrildi.
Fenerbahçe’de bu ikilinin dışında masaya oturulacak iki isim daha var. Bu futbolculardan ilki Enner Valencia Geçen sezon takıma katılan Valencia, geldiği günden beri sahadaki mücadelesi ve örnek kişiliğiyle beğeni kazandı. Yönetim, Ekvadorlu yıldızın 2023’te bitecek kontratını 2024’e uzatmayı planlıyor.
Bu parayı veren kulüp, Arda ile de anlaşması durumunda Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadan 17'lik yıldızı kadrosuna katabilecek. Bu arada Arda Güler ile ilgili olarak önemli bir gelişmenin yaşandığı da gelen haberler arasında.
Avrupa'nın önde gelen kulüpleri milli aranın ardından Arda Güler'i izlemek için hem İstanbul'a hem de Fenerbahçe'nin deplasman maçlarını oynayacağı şehirlere akın edecek. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ilgiyi üzerine çeken Arda'nın mental olarak baskı altına girmemesi için teknik ekibin yoğun mesai harcadığı, oyuncu ile bire bir görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.