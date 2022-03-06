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GalatasarayDaha 1,5 ay önce imza atmıştı! Galatasaray'da 11 futbolcu eşyalarını topladı
HaberlerGalatasaray Haberleri Daha 1,5 ay önce imza atmıştı! Galatasaray'da 11 futbolcu eşyalarını topladı
• 06 Mart 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:

Daha 1,5 ay önce imza atmıştı! Galatasaray'da 11 futbolcu eşyalarını topladı

Galatasaray'da son dakika haberi... Dün Konya deplasmanından çıkamayan ve güçlü rakibine 20 dakikada maç kaybeden Galatasaray'da tam 11 ayrılık yaşanacak. Daha 1,5 ay önce imza atan oyuncu listenin en başında yer alıyor.

• 06 Mart 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:
1Daha 1,5 ay önce imza atmıştı Galatasarayda 11 futbolcu eşyalarını topladı
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Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için düğmeye bastı..

2Daha 1,5 ay önce imza atmıştı Galatasarayda 11 futbolcu eşyalarını topladı

Bu sezonki kötü gidişatı unutturmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, takımda köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor..

3Daha 1,5 ay önce imza atmıştı Galatasarayda 11 futbolcu eşyalarını topladı

Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile'nin raporları doğrultusunda harekete geçen Galatasaray yönetimi, yıllık maliyeti 30 milyon Euro'lara indirecek..

4Daha 1,5 ay önce imza atmıştı Galatasarayda 11 futbolcu eşyalarını topladı

Seçildiğinde 61 milyon Euro bütçesi olan takımı 48 milyon Euro'ya indiren Burak Elmas, yeni sezonki hedefini ise 30 milyon Euro olarak belirledi.

5Daha 1,5 ay önce imza atmıştı Galatasarayda 11 futbolcu eşyalarını topladı

Sportif direktör Pasquale Sensibile ve başkan danışmanı Luis Campos da bütçeye uygun oyuncular aramaya başladı..

6Daha 1,5 ay önce imza atmıştı Galatasarayda 11 futbolcu eşyalarını topladı

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in ise bazı oyuncuların üstünü çizdiği kaydedildi..

7Daha 1,5 ay önce imza atmıştı Galatasarayda 11 futbolcu eşyalarını topladı

2-0'lık skorla kaybedilen Konyaspor maçından sonra açıklama yapan İspanyol teknik direktör "Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım. Bu kadro bana kaldı." ifadelerini kullanmıştı..

8Daha 1,5 ay önce imza atmıştı Galatasarayda 11 futbolcu eşyalarını topladı

59 yaşındaki teknik adamın bazı oyuncuların performansından memnun olmadığı ve o isimlerin üstünü çizdiği ifade edildi..

9Daha 1,5 ay önce imza atmıştı Galatasarayda 11 futbolcu eşyalarını topladı

İşte Torrent'in gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler....

10Alpaslan Öztürk.

Alpaslan Öztürk.

Torrent'in davranışlarından memnun olmadığı Alpaslan Öztürk'ü gelecek sezon kadroda düşünmediği öğrenildi. 28 yaşındaki savunmacının sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor..

11Arda Turan

Arda Turan

Galatasaray'da kaptan Arda Turan'ın gelecek sezon kadroda düşünülmediği ifade edildi. 35 yaşındaki oyuncunun da futbolu bırakması gündemde..

12Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'da pek varlık gösteremeyen 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ın da tecrübe kazanması adına kiralık olarak gönderebileceği öğrenildi..

13Cicaldau

Cicaldau

Galatasaray'a 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rumen orta saha, beklentileri karşılayamamıştı. 24 yaşındaki oyuncunun iyi bir bonservis bedeliyle satılması gündemde. İtalyan ekiplerinin radarında olan Rumen orta saha için 10 milyon Euro'nun üzerindeki tekliflerin kabul edebileceği ifade edildi..

14Babel

Babel

15Feghouli

Feghouli

Sarı-kırmızılı takım, sözleşmesi bitecek olan bir diğer isim olan Feghouli'yle de yollarını ayıracak..

16Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

Bu sezon Galatasaray'da bekleneni veremeyen Halil Dervişoğlu için sarı-kırmızılı yönetim bir girişimde bulunmayacak. Genç golcü Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin radarında..

17Pulgar

Pulgar

Galatasaray, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar için herhangi bir girişimde bulunmayacak. Şilili oyuncu şu ana kadar oynadığı maçlarda bekleneni veremedi..

18İsmail Çipe

İsmail Çipe

Galatasaray'ın kaleci İsmail Çipe ile yollarını ayırması bekleniyor. 27 yaşındaki file bekçisi, gösterdiği performansla taraftarlardan yoğun tepki görmüştü..

19Fatih Öztürk

Fatih Öztürk

Galatasaray sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk'e yeni bir teklif yapmayacak..

20Oğulcan Çağlayan

Oğulcan Çağlayan

Devre arasında Eyüpspor'a kiralanan Oğulcan Çağlayan, gelecek sezon sarı-kırmızılı takımda düşünülmüyor..

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