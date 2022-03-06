Daha 1,5 ay önce imza atmıştı! Galatasaray'da 11 futbolcu eşyalarını topladı
Galatasaray'da son dakika haberi... Dün Konya deplasmanından çıkamayan ve güçlü rakibine 20 dakikada maç kaybeden Galatasaray'da tam 11 ayrılık yaşanacak. Daha 1,5 ay önce imza atan oyuncu listenin en başında yer alıyor.
Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için düğmeye bastı..
Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile'nin raporları doğrultusunda harekete geçen Galatasaray yönetimi, yıllık maliyeti 30 milyon Euro'lara indirecek..
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in ise bazı oyuncuların üstünü çizdiği kaydedildi..
Cicaldau
Galatasaray'a 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rumen orta saha, beklentileri karşılayamamıştı. 24 yaşındaki oyuncunun iyi bir bonservis bedeliyle satılması gündemde. İtalyan ekiplerinin radarında olan Rumen orta saha için 10 milyon Euro'nun üzerindeki tekliflerin kabul edebileceği ifade edildi..
Feghouli
Sarı-kırmızılı takım, sözleşmesi bitecek olan bir diğer isim olan Feghouli'yle de yollarını ayıracak..
Pulgar
Galatasaray, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar için herhangi bir girişimde bulunmayacak. Şilili oyuncu şu ana kadar oynadığı maçlarda bekleneni veremedi..