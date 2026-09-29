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GündemD-100 karayolunda heyelan: İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
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D-100 karayolunda heyelan: İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

29.09.2026 - 13:25Güncellenme Tarihi:

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D-100 kara yolunda yağış sebebiyle toprak kayması meydana geldi.

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1D-100 karayolunda heyelan: İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

İstanbul istikametinde ulaşım tek yönden kontrollü olarak sağlanırken, bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

2D-100 karayolunda heyelan: İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağış, ulaşımda da aksamalara sebep oldu.

3D-100 karayolunda heyelan: İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkiinde D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde yağışın etkisiyle toprak kayması yaşandı. Toprak kayması sebebiyle yolun bir bölümünde ulaşım kontrollü hale getirilirken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

4D-100 karayolunda heyelan: İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Karayolları ekipleri, yolda oluşan olumsuzluğu gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

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