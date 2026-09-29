D-100 karayolunda heyelan: İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
29.09.2026 - 13:25Güncellenme Tarihi:
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D-100 kara yolunda yağış sebebiyle toprak kayması meydana geldi.
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İstanbul istikametinde ulaşım tek yönden kontrollü olarak sağlanırken, bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
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Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağış, ulaşımda da aksamalara sebep oldu.
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Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkiinde D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde yağışın etkisiyle toprak kayması yaşandı. Toprak kayması sebebiyle yolun bir bölümünde ulaşım kontrollü hale getirilirken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
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Karayolları ekipleri, yolda oluşan olumsuzluğu gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.