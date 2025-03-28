Cüzdan duası hangi ayetlerdir? Ramazan'ın son Cuma günü cüzdana konulan bereket duası nedir? Hangi cüzdedir? Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet (bereket duası) Türkçe ve Arapça okunuşu 2025!
Cüzdan duası hakkında araştırmalar devam ediyor. Ramazan'ın son cuma günü yapılan ve cüzdana konulan bereket duası hangi ayetlerdir? Cuma günü sela ile ezan arasında okunan cüzdan duası Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulması gerekiyor. Cüzdan duası nasıl okunur? İşte Araf Suresi 10. Ayet okunuşu ve anlamı!
• 28 Mart 2025 - 11:53 • Son Güncelleme:
• 28 Mart 2025 - 11:53 • Son Güncelleme: