Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemCüzdan duası hangi ayetlerdir? Ramazan'ın son Cuma günü cüzdana konulan bereket duası nedir? Hangi cüzdedir? Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet (bereket duası) Türkçe ve Arapça okunuşu 2025!
HaberlerGündem Haberleri Cüzdan duası hangi ayetlerdir? Ramazan'ın son Cuma günü cüzdana konulan bereket duası nedir? Hangi cüzdedir? Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet (bereket duası) Türkçe ve Arapça okunuşu 2025!

Cüzdan duası hangi ayetlerdir? Ramazan'ın son Cuma günü cüzdana konulan bereket duası nedir? Hangi cüzdedir? Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet (bereket duası) Türkçe ve Arapça okunuşu 2025!

Cüzdan duası hakkında araştırmalar devam ediyor. Ramazan'ın son cuma günü yapılan ve cüzdana konulan bereket duası hangi ayetlerdir? Cuma günü sela ile ezan arasında okunan cüzdan duası Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulması gerekiyor. Cüzdan duası nasıl okunur? İşte Araf Suresi 10. Ayet okunuşu ve anlamı!

• 28 Mart 2025 - 11:53 • Son Güncelleme:
• 28 Mart 2025 - 11:53 • Son Güncelleme:
1Cüzdan duası hangi ayetlerdir Ramazanın son Cuma günü cüzdana konulan bereket duası nedir Hangi cüzdedir Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet (bereket duası) Türkçe ve Arapça okunuşu 2025

28 Mart 2025 Cuma Ramazan ayının son cuması olarak idrak ediliyor.Cüzdan duası olarak bilinen Araf Suresi 10. Ayet de bugün okunuyor. Cüzdan suresi Türkçe ve Arapça okunuşu da hayırlı dileklerde bulunmak isteyen kişilerce araştırılıyor. Peki, Ramazan’ın son cuması okunan dua nedir? Cüzdan duası okunuşu ve anlamı!

2Cüzdan duası hangi ayetlerdir Ramazanın son Cuma günü cüzdana konulan bereket duası nedir Hangi cüzdedir Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet (bereket duası) Türkçe ve Arapça okunuşu 2025

Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceği ifade ediliyor.

3Cüzdan duası hangi ayetlerdir Ramazanın son Cuma günü cüzdana konulan bereket duası nedir Hangi cüzdedir Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet (bereket duası) Türkçe ve Arapça okunuşu 2025

A'râf süresi 10 ncu Ayet-i Kerim Yazılacak ve okunacak Âyet-i Kerim: "Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne)." Meali:Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz! Uygulamanın aslı Araf suresinin 10.ayetidir ancak bazı yerlerde Sad suresinin 54.ayetinin de eklenmesinin faydalı olduğu söylenmiştir.

4Cüzdan duası hangi ayetlerdir Ramazanın son Cuma günü cüzdana konulan bereket duası nedir Hangi cüzdedir Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet (bereket duası) Türkçe ve Arapça okunuşu 2025

Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceği iddia ediliyor.

5ARAF SURESİ 10. AYET OKUNUŞU

ARAF SURESİ 10. AYET OKUNUŞU

Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).

6ARAF SURESİ 10. AYET ANLAMI

ARAF SURESİ 10. AYET ANLAMI

Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!

7SAD SURESİ 54. AYET OKUNUŞU

SAD SURESİ 54. AYET OKUNUŞU

Sad sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 88 âyettir. İsmini 1. âyetteki (Sād) harfinden alır. Hem Mushaf tertîbine göre hem de iniş sırasına göre 38. sûredir.İnne hâzâ lerizkunâ mâ lehu min nefâd(in)

8SAD SURESİ 54. AYET ANLAMI

SAD SURESİ 54. AYET ANLAMI

Kuşkusuz bu, bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir.

9Cüzdan duası hangi ayetlerdir Ramazanın son Cuma günü cüzdana konulan bereket duası nedir Hangi cüzdedir Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet (bereket duası) Türkçe ve Arapça okunuşu 2025