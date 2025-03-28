Cüzdan duası hangi ayetlerdir? Ramazan'ın son Cuma günü cüzdana konulan bereket duası nedir? Hangi cüzdedir? Araf Suresi 10. Ayet - Sad suresi 54. ayet (bereket duası) Türkçe ve Arapça okunuşu 2025!

A'râf süresi 10 ncu Ayet-i Kerim Yazılacak ve okunacak Âyet-i Kerim: "Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne)." Meali:Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz! Uygulamanın aslı Araf suresinin 10.ayetidir ancak bazı yerlerde Sad suresinin 54.ayetinin de eklenmesinin faydalı olduğu söylenmiştir.