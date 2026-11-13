CUMA HUTBESİ 13 KASIM 2026 | Diyanet bugünkü cuma hutbesini yayımladı! İşte konusu ve tam metni
13 Kasım 2026 Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Cuma namazı için camilere gidecek milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bugünkü hutbenin konusu “Dijital Mecrada Ahlak” oldu. Bu haftaki cuma hutbesinde sosyal medya kullanımı, dijital dünyada mahremiyet, doğru bilgi paylaşımı ve çocukların teknolojiyle ilişkisi ele alındı. Peki, Diyanet'in bugünkü cuma hutbesinde hangi mesajlar verildi? İşte 13 Kasım Cuma hutbesinin konusu, öne çıkan mesajları ve tam metni...
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki camilerde okunacak haftanın hutbesini yayımladı. Her hafta cuma namazı öncesinde araştırılan hutbede bu kez gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası hâline gelen dijital dünya ele alındı.
“Dijital Mecrada Ahlak” başlığıyla hazırlanan hutbede, sosyal medyada yapılan paylaşımların sorumluluğuna dikkat çekildi. İnternet ortamında doğruluğu bilinmeyen bilgilerin yayılması, hakaret, iftira ve mahremiyet ihlalleri üzerinde durulurken, özellikle anne ve babalara çocukların teknoloji kullanımı konusunda önemli mesajlar verildi.
BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİNİN KONUSU NE? 13 KASIM 2026
Diyanet'in 13 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinin konusu “Dijital Mecrada Ahlak” olarak açıklandı.
Bu haftaki hutbede, teknolojinin sağladığı imkânlardan yararlanırken ahlaki değerlerin korunması gerektiği vurgulanıyor.
Dijital ortamda insanların birbirlerine karşı sorumluluklarının gerçek hayattakinden farklı olmadığı hatırlatılırken, sosyal medya paylaşımlarında doğruluk, ölçülülük ve mahremiyetin gözetilmesi gerektiği belirtiliyor.
Hutbede özellikle şu konular öne çıkıyor:
- Sosyal medyada yalan, hakaret ve iftiradan uzak durulması
- Doğruluğu bilinmeyen bilgilerin paylaşılmaması
- Dijital dünyada mahremiyetin ve insan onurunun korunması
- Çocukların ve gençlerin bilinçli teknoloji kullanımına yönlendirilmesi
- Telefon ve sosyal medya kullanımında zamanın doğru değerlendirilmesi
- Aile içi iletişimin ve gerçek hayattaki ilişkilerin ihmal edilmemesi
DİYANET CUMA HUTBESİNDE SOSYAL MEDYA UYARISI
13 Kasım Cuma hutbesinin dikkat çeken bölümlerinden biri sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili oldu.
Diyanet, dijital ortamda kimliğin gizlenebilmesinin bazı insanları gerçek hayatta kaçınacakları davranışlara yöneltebildiğine işaret etti. Sosyal medyada yapılan yorumların, paylaşılan bilgilerin ve kullanılan ifadelerin de ahlaki sorumluluk taşıdığı vurgulandı.
Hutbede, insanların dijital ortamlarda başkalarını incitmemesi, doğruluğundan emin olmadıkları bilgileri yaymaması ve kişilerin haysiyetini koruması gerektiği hatırlatıldı.
ANNE VE BABALARA TEKNOLOJİ KULLANIMI ÇAĞRISI
Bu haftaki cuma hutbesinde çocukların ve gençlerin dijital dünyayla ilişkisine de geniş yer ayrıldı.
Sosyal medyada uzun süre geçirmenin gençlerin günlük yaşamını ve aile ilişkilerini etkileyebileceğine dikkat çekilen hutbede, anne ve babaların çocuklarına bilinçli teknoloji kullanımı konusunda rehberlik etmesi gerektiği ifade edildi.
Hutbenin son bölümünde ise telefon ekranlarında geçirilen zamanın aileyle kurulabilecek iletişimin ve birlikte yaşanabilecek anların önüne geçmemesi gerektiği mesajı verildi.
13 KASIM CUMA HUTBESİ TAM METNİ: DİJİTAL MECRADA AHLAK
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 13 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinin başlığı “Dijital Mecrada Ahlak” oldu.
Hutbenin tam metnine Diyanet'in resmî yayın sayfasından ulaşılabiliyor.
Hutbe, sosyal medyada doğruluk ve mahremiyetin korunmasına ilişkin değerlendirmelerle başlıyor. Gençlere hitap edilen bölümde dijital mecraların yararlı amaçlarla kullanılabileceği, ancak beğenilme arzusunun ve gösterişin insanları olumsuz davranışlara yöneltebileceği anlatılıyor.
Anne ve babalara yönelik bölümde çocukların bilinçli teknoloji kullanımı konusunda desteklenmesi gerektiği belirtiliyor. Son bölümde ise ekran başında geçirilen zamanın aile ilişkilerinin önüne geçmemesi ve faydasız uğraşlardan uzak durulması üzerinde duruluyor.
DİJİTAL MECRADA AHLAK
Muhterem Müslümanlar!
İletişim teknolojilerinin büyük bir hızla geliştiği günümüzde, beşeri ve toplumsal ilişkilerimiz, “sosyal medya” adı verilen sanal mecralarda şekillenmeye başladı. Bilginin saniyeler içinde yayıldığı, kimliklerin dijital maskelerin arkasına gizlendiği, doğru ile yanlışı ayırmanın hayli zorlaştığı bu mecralar, bütün dünyada ahlaki erozyonun yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Yaşadığımız bu gelişmeler ve değişimler, sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeyi, dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeyi bizlere vazife kılmaktadır.
Sevgili Gençler!
Hak ve hakikatin daha fazla insana ulaştırılması adına dijital mecraları etkin bir şekilde kullanmak hem çağın sunduğu imkân hem de gerekliliktir. Ne var ki değerlerini başkalarının beğenileriyle ölçen kimi insanlar, sosyal medya sebebiyle özünden kopabilmekte, beğenilme arzusuna kapılabilmekte, gösteriş ve tüketimin esiri haline gelebilmektedir. Bu ortamların sunduğu görünmezlik hissi de bazı insanları; tecessüs, yalan, hakaret ve iftira gibi yanlış davranışlara sevk edebilmektedir. Oysa ekranın diğer ucunda da incitilmemesi gereken bir gönül, haysiyeti korunması gereken bir insan vardır. Mümin, gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da ilkeli, tutarlı ve kontrollü hareket etmelidir. Söz ve davranışlarını, ahlaki bir süzgeçten geçirdikten sonra dijital mecralarda paylaşmalıdır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), bir hadis-i şeriflerinde “Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter” buyurmaktadır.
Kıymetli Anneler ve Babalar!
Değerli Kardeşlerim!
Dijital dünyanın bilinçsiz kullanımı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Sosyal medyada geçirilen uzun saatler, evlatlarımızın hayatın gerçeklerinden uzaklaşmasına, dikkatlerinin dağılmasına ve faydasız içeriklerle vakit kaybetmesine yol açabilmektedir. Ancak şu hususu asla unutmayalım ki; her birimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın tehlikelerine karşı korumakla ve onlara bilinçli teknoloji kullanımı konusunda rehberlik etmekle sorumluyuz.
Aziz Müminler!
Yüce Rabbimiz, “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur” uyarısında bulunmaktadır. Bize düşen; Cenâb-ı Hakk’ın hepimizi murakabe ettiğinin bilinciyle hareket etmek; söylediğimiz sözlerin, paylaştığımız bilgilerin ve yaptığımız yorumların doğuracağı sonuçları hesaba katmaktır. Dijital mecraları samimiyetin, kardeşliğin, hakikatin ve güzel ahlakın yayılmasına vesile kılmaktır.
Kardeşlerim!
Belki bu hutbeyi dinlerken bile gözlerimiz telefon ekranlarına hapsolabiliyor; zihnimiz, sanal akışın gürültüsünden söylenenleri duyamayabiliyor. Bu sözlerimi; siz kıymetli kardeşlerimi kırmak için değil, bir farkındalık oluşturmak için ifade ediyorum. Zira avucumuzdaki ekranlar, farkına varmadan vaktimizin çoğunu alırken; yanı başımızdaki bir sohbetin bereketinden, ailemizle paylaşacağımız muhabbetten, evlatlarımıza bırakacağımız hatıralardan bizleri mahrum bırakabilmektedir.
DİYANET CUMA HUTBESİ PDF İNDİRME
13 Kasım 2026 Cuma hutbesini PDF olarak okumak veya indirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hutbe arşivini ziyaret edebilir.
Diyanet'in hutbe yayınlarında Türkçe metinlerin yanı sıra farklı dillerde hazırlanmış hutbelere de erişilebiliyor.
13 Kasım tarihli “Dijital Mecrada Ahlak” hutbesinin resmî metni Diyanet'in internet sitesinde yayımlanmış durumda.