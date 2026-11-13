CUMA HUTBESİ 13 KASIM 2026 | Diyanet bugünkü cuma hutbesini yayımladı! İşte konusu ve tam metni

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 13 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinin başlığı “Dijital Mecrada Ahlak” oldu.

Hutbenin tam metnine Diyanet'in resmî yayın sayfasından ulaşılabiliyor.

Hutbe, sosyal medyada doğruluk ve mahremiyetin korunmasına ilişkin değerlendirmelerle başlıyor. Gençlere hitap edilen bölümde dijital mecraların yararlı amaçlarla kullanılabileceği, ancak beğenilme arzusunun ve gösterişin insanları olumsuz davranışlara yöneltebileceği anlatılıyor.

Anne ve babalara yönelik bölümde çocukların bilinçli teknoloji kullanımı konusunda desteklenmesi gerektiği belirtiliyor. Son bölümde ise ekran başında geçirilen zamanın aile ilişkilerinin önüne geçmemesi ve faydasız uğraşlardan uzak durulması üzerinde duruluyor.

DİJİTAL MECRADA AHLAK

Muhterem Müslümanlar!

İletişim teknolojilerinin büyük bir hızla geliştiği günümüzde, beşeri ve toplumsal ilişkilerimiz, “sosyal medya” adı verilen sanal mecralarda şekillenmeye başladı. Bilginin saniyeler içinde yayıldığı, kimliklerin dijital maskelerin arkasına gizlendiği, doğru ile yanlışı ayırmanın hayli zorlaştığı bu mecralar, bütün dünyada ahlaki erozyonun yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Yaşadığımız bu gelişmeler ve değişimler, sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeyi, dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeyi bizlere vazife kılmaktadır.

Sevgili Gençler!

Hak ve hakikatin daha fazla insana ulaştırılması adına dijital mecraları etkin bir şekilde kullanmak hem çağın sunduğu imkân hem de gerekliliktir. Ne var ki değerlerini başkalarının beğenileriyle ölçen kimi insanlar, sosyal medya sebebiyle özünden kopabilmekte, beğenilme arzusuna kapılabilmekte, gösteriş ve tüketimin esiri haline gelebilmektedir. Bu ortamların sunduğu görünmezlik hissi de bazı insanları; tecessüs, yalan, hakaret ve iftira gibi yanlış davranışlara sevk edebilmektedir. Oysa ekranın diğer ucunda da incitilmemesi gereken bir gönül, haysiyeti korunması gereken bir insan vardır. Mümin, gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da ilkeli, tutarlı ve kontrollü hareket etmelidir. Söz ve davranışlarını, ahlaki bir süzgeçten geçirdikten sonra dijital mecralarda paylaşmalıdır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), bir hadis-i şeriflerinde “Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter” buyurmaktadır.

Kıymetli Anneler ve Babalar!

Değerli Kardeşlerim!

Dijital dünyanın bilinçsiz kullanımı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Sosyal medyada geçirilen uzun saatler, evlatlarımızın hayatın gerçeklerinden uzaklaşmasına, dikkatlerinin dağılmasına ve faydasız içeriklerle vakit kaybetmesine yol açabilmektedir. Ancak şu hususu asla unutmayalım ki; her birimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın tehlikelerine karşı korumakla ve onlara bilinçli teknoloji kullanımı konusunda rehberlik etmekle sorumluyuz.

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimiz, “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur” uyarısında bulunmaktadır. Bize düşen; Cenâb-ı Hakk’ın hepimizi murakabe ettiğinin bilinciyle hareket etmek; söylediğimiz sözlerin, paylaştığımız bilgilerin ve yaptığımız yorumların doğuracağı sonuçları hesaba katmaktır. Dijital mecraları samimiyetin, kardeşliğin, hakikatin ve güzel ahlakın yayılmasına vesile kılmaktır.

Kardeşlerim!

Belki bu hutbeyi dinlerken bile gözlerimiz telefon ekranlarına hapsolabiliyor; zihnimiz, sanal akışın gürültüsünden söylenenleri duyamayabiliyor. Bu sözlerimi; siz kıymetli kardeşlerimi kırmak için değil, bir farkındalık oluşturmak için ifade ediyorum. Zira avucumuzdaki ekranlar, farkına varmadan vaktimizin çoğunu alırken; yanı başımızdaki bir sohbetin bereketinden, ailemizle paylaşacağımız muhabbetten, evlatlarımıza bırakacağımız hatıralardan bizleri mahrum bırakabilmektedir.