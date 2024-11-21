Çorum'da bu işi yalnızca o yapıyor! Ateşin başında adeta nakış gibi işliyor

MESLEĞİMİZİN DEĞERİ KALMADI, SONU GELDİ

Mesleğin eskiden çok rağbet gördüğünü, ancak şimdi herkesin çelik, porselen gibi ürünlere yöneldiğini belirten Dokuz, “Eskiden kalaycılık mesleği çok popülerdi, çok güzel para kazanıyorduk. Ben bazı zamanlar çok para götürürdüm eve. Maalesef şimdi mesleğimiz bitmiş durumda. İlçemizde iki tane kalaycı kaldık. Daha önce bu sokaklarda hep kalaycılar vardı. Şimdi mesleğimizin değeri kalmadı, sonu geldi. Bizden sonra yetişen kimse yok. Şimdi herkes alüminyum, çelenk, porselen gibi ürünler kullanıyor. Kalayın değeri bilinmiyor. Ama en sağlıklısı bakırdır. Artık insanlar hazıra koşuyor. Kalay yaptırmak istemiyor. Biz öldükten sonra meslek bitecek. Yetişen çırak yok. Artık gelen çocuklar paraya bakıyor” diye konuştu.