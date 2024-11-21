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Çorum'da bu işi yalnızca o yapıyor! Ateşin başında adeta nakış gibi işliyor

Çorum’un Alaca ilçesinde kalaycılık mesleğinin son temsilcilerinden olan 76 yaşındaki Salih Dokuz, 69 yıllık mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor.

İHA
• 21 Kasım 2024 - 11:46 • Son Güncelleme:
İHA
• 21 Kasım 2024 - 11:46 • Son Güncelleme:
1Çorumda bu işi yalnızca o yapıyor Ateşin başında adeta nakış gibi işliyor

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Salih Dokuz, 7 yaşında çırak olarak başladığı kalaycılık mesleğini 69 yıldır devam ettiriyor.

2Çorumda bu işi yalnızca o yapıyor Ateşin başında adeta nakış gibi işliyor

İlçedeki son iki kalay ustasından biri olan Dokuz, dükkanında yıllardır sönmeyen ateş başında bakır ürünleri kalaylıyor. Yaşına aldırış etmeyen Dokuz, her gün dükkanını açarak müşterilerine hizmet veriyor. Mesleği sayesinde üç çocuğunu büyütüp düğünlerini yapan Dokuz, 7 yaşında başladığı mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor. Artık mesleğe ilginin bittiğini söyleyen Dokuz, çırak yetiştirememeleri sebebiyle kalaycılık yapan ustanın kalmayacağını ifade etti.

3BU MESLEK SAYESİNDE 3 ÇOCUĞUMU YETİŞTİRDİM

BU MESLEK SAYESİNDE 3 ÇOCUĞUMU YETİŞTİRDİM

Ağabeyi sayesinde mesleğe başladığını ifade eden Dokuz, “Küçükken hem çıraklık yaptım hem de okula gittim. 1968’e kadar ustam olan ağabeyimin yanında çalıştım.1968 yılında askere gittim, terhisimden sonra kalfalık dönemim başladı.

4Çorumda bu işi yalnızca o yapıyor Ateşin başında adeta nakış gibi işliyor

10 sene sonra da usta oldum. O günden bugüne kadar devam etmekteyim. Beni yetiştiren ağabeyime teşekkür ediyorum. Bu meslek sayesinde 3 tane çocuğumu yetiştirdim, evlendirdim. Çocuklarımdan birisi şimdi Almanya’da ikisi de hastanelerde çalışıyor” dedi.

5MESLEĞİMİZİN DEĞERİ KALMADI, SONU GELDİ

MESLEĞİMİZİN DEĞERİ KALMADI, SONU GELDİ

Mesleğin eskiden çok rağbet gördüğünü, ancak şimdi herkesin çelik, porselen gibi ürünlere yöneldiğini belirten Dokuz, “Eskiden kalaycılık mesleği çok popülerdi, çok güzel para kazanıyorduk. Ben bazı zamanlar çok para götürürdüm eve. Maalesef şimdi mesleğimiz bitmiş durumda. İlçemizde iki tane kalaycı kaldık. Daha önce bu sokaklarda hep kalaycılar vardı. Şimdi mesleğimizin değeri kalmadı, sonu geldi. Bizden sonra yetişen kimse yok. Şimdi herkes alüminyum, çelenk, porselen gibi ürünler kullanıyor. Kalayın değeri bilinmiyor. Ama en sağlıklısı bakırdır. Artık insanlar hazıra koşuyor. Kalay yaptırmak istemiyor. Biz öldükten sonra meslek bitecek. Yetişen çırak yok. Artık gelen çocuklar paraya bakıyor” diye konuştu.

6Çorumda bu işi yalnızca o yapıyor Ateşin başında adeta nakış gibi işliyor

Gençlere tavsiyelerde bulunan Dokuz, farklı meslek yapsalar dahi bir sanat dalında ya da zanaatta kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.