Çorum barajlarında alarm verildi: Ciddi düşüş var!

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Özelikle su tüketiminde dikkat edilmesi gerektiğini suyun israf edilmemesine dikkat çeken Mustafa Demiral, "Çorum Ovakarapınar köyündenim. Burada sanayide esnaflık yapıyorum. Burası, Çorum-Alaca yolu üzerinde bulunan Hatap Barajı. Devamlı bizim de hobi amaçlı balık tuttuğumuz bir yer. Yaklaşık 1-2 ay önce geldiğimizde barajın su seviyesi bayağı yüksekteydi. Yaklaşık 3 ay içerisinde tekrar gelmiş bulunduk. Gördüğümüz kadarıyla, barajda su resmen bitme noktasına gelmiş. Yani Çorum'da su sıkıntısı tüm barajlarda zaten had safhada. Yeni Hayat Barajı'na da gidiyoruz. Yeni Hayat Barajı'nda da aynı durum söz konusu. Çorum'daki Hatap Barajı'nda da aynı seviyede. Kuyular zaten kurumaya başladı, bitkiler kurumaya başladı. Kendi köylerimizde de kuyularımız kurumaya başladı. İsraf boyutunda kullanım var. Bu şekilde devam ederse, Çorum ciddi anlamda susuz kalacak. Çorum'daki halkımıza ve kendimiz de dahil olmak üzere, suyu israf etmememiz gerekiyor. Özellikle banyolarda, tuvaletlerde kullandığımız suları aşırı derecede israf edecek şekilde kullanmamamız gerekiyor. Zaten bu ay içinde belediyenin yaptığı açıklamada, normal kullanıma göre yüzde 2 oranında daha fazla tüketim yapıldığı belirtilmiş. Yani gitgide artan aşırı kullanım ve susuzluk nedeniyle, suların tükenmesi had safhaya gelmiş durumda" dedi.