Çorlu tren kazası ne zaman ve nasıl oldu, kazanın nedeni ne? Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü, tren kazası davası sonuçlandı mı?
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılında meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin davada 9 sanığa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi. Dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan 15 yıl, TCDD Birinci Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu 17 yıl 6 ay ve Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli ise 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 13 sanıktan 4'ü beraat etti. Peki, Çorlu tren kazası ne zaman ve nasıl oldu, Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü?
• 25 Nisan 2024 - 14:04 • Son Güncelleme:
• 25 Nisan 2024 - 14:04 • Son Güncelleme: