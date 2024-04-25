Çorlu tren kazası ne zaman ve nasıl oldu, kazanın nedeni ne? Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü, tren kazası davası sonuçlandı mı?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada 6 yıl sonra karar açıklandı. Yargılanan sanıklardan 9'una, 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi, 4'ü beraat etti. Peki, Çorlu tren kazası neden oldu, nasıl ve ne zaman gerçekleşti, Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü?