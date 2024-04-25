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Gündem Çorlu tren kazası ne zaman ve nasıl oldu, kazanın nedeni ne? Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü, tren kazası davası sonuçlandı mı?
Haberler Gündem Haberleri Çorlu tren kazası ne zaman ve nasıl oldu, kazanın nedeni ne? Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü, tren kazası davası sonuçlandı mı?

Çorlu tren kazası ne zaman ve nasıl oldu, kazanın nedeni ne? Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü, tren kazası davası sonuçlandı mı?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılında meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin davada 9 sanığa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi. Dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan 15 yıl, TCDD Birinci Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu 17 yıl 6 ay ve Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli ise 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 13 sanıktan 4'ü beraat etti. Peki, Çorlu tren kazası ne zaman ve nasıl oldu, Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü?

• 25 Nisan 2024 - 14:04 • Son Güncelleme:
• 25 Nisan 2024 - 14:04 • Son Güncelleme:
1 Çorlu tren kazası ne zaman ve nasıl oldu, kazanın nedeni ne Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü, tren kazası davası sonuçlandı mı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada 6 yıl sonra karar açıklandı. Yargılanan sanıklardan 9'una, 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi, 4'ü beraat etti. Peki, Çorlu tren kazası neden oldu, nasıl ve ne zaman gerçekleşti, Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü?

2 ÇORLU TREN KAZASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ

ÇORLU TREN KAZASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

3 ÇORLU TREN KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ

ÇORLU TREN KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.

4 ÇORLU TREN KAZASI NASIL OLDU

ÇORLU TREN KAZASI NASIL OLDU?

8 Temmuz 2018'de Kapıkule - İstanbul seferini yapan bölgesel yolcu treninin 5 vagonu, saat 17:00 civarında Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi.

5 Çorlu tren kazası ne zaman ve nasıl oldu, kazanın nedeni ne Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü, tren kazası davası sonuçlandı mı

Kaza aşırı yağışa bağlı rayların üzerinden geçtiği ve denetiminin yapılmadığı menfezin kayması sonucu gerçekleşmiştir. 362 yolcunun bulunduğu trende 25 kişi ölürken 317 kişi yaralanmış bunlardan 194'ü ayakta tedavi edilmiş 123'ü hastanelerde müşahede altına alınmıştır.

6 Çorlu tren kazası ne zaman ve nasıl oldu, kazanın nedeni ne Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü, tren kazası davası sonuçlandı mı

Arazinin çevre şartlarının zorlu olması nedeniyle kazaya ilk olarak müdahaleyi çevredeki köylüler ve yaralı kurtulan yolcular yapmıştır.